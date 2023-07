Arrivano parole molto dure da parte di Federica Sciarelli, che in maniera implicita ha stroncato Fabio Fazio e anche Lucia Annunziata. Finora la conduttrice di Chi l’ha visto non era intervenuta su questi addii alla Rai, che hanno sconvolto il pubblico. Tra l’altro, un’altra ad essersene andata è stata pure Bianca Berlinguer, passata a Mediaset. Ma la presentatrice del programma in onda su Rai3 è stata davvero molto determinata e più che chiara nel giudicare i colleghi.

Prima di dirvi cosa ha detto Federica Sciarelli su Fabio Fazio, quest’ultimo nella presentazione dei palinsesti di Discovery, ricordiamo che lui condurrà Che tempo che fa sul canale Nove, ha detto qualche giorno fa: “Mi lascio tutto dentro, quaranta anni di vita. Il pubblico vede tutti gli anni precedenti e li lega a momenti della loro vita personale. Non sentirete mai una parola contro la Rai, è il piatto che ho cucinato”. Ma questo non è bastato a placare la presentatrice.

Leggi anche: “Chi c’è con noi a Che tempo che fa”. Fabio Fazio, svelati i big in studio con loro





Federica Sciarelli all’attacco di Fabio Fazio: “Cosa doveva fare”

Nonostante non abbia mai voluto fare i loro nomi, tutti hanno capito che Federica Sciarelli ce l’aveva proprio con Fabio Fazio e la Annunziata, che hanno deciso di lasciare la tv di Stato dopo che è cambiato il governo alla guida dell’Italia. Innanzitutto, intervenendo a La Stampa, la padrona di casa di Chi l’ha visto ha affermato: “Trovo brutto tutto questo parlare della Rai che vira a destra. Se uno dovesse farmi delle pressioni, io gli rispondo che faccio la giornalista”.

La Sciarelli ha ammesso di aver vissuto in prima persona anche degli avvenimenti poco piacevoli: “Anch’io ho subito pressioni, ma sono sempre state pubbliche. Penso per esempio agli attacchi della Lega durante il periodo del Covid o a Salvini quando anni fa contestò lo schiaffo al carabiniere. Ogni volta ho risposto nel merito, pubblicamente”. Ma è su Fazio e Lucia Annunziata che, sebbene non li abbia citati esplicitamente, che lei si è sbilanciata svelando cosa avrebbe fatto al loro posto.

A La Stampa Federica Sciarelli ha esclamato: “Se davvero pensi che il tuo approfondimento sia strategico ed è in pericolo non te ne vai via preventivamente: resti e ti batti. Non capisco chi lascia. Inoltre, se sei un giornalista, le pressioni non te le fai fare: attacchi il telefono”.