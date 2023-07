Il fatidico momento è arrivato nella giornata di giovedì 13 luglio. Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno presentato ufficialmente il nuovo Che tempo che fa, dopo l’addio alla Rai e l’approdo sul canale Nove. C’è stata infatti la presentazione dei palinsesti di Discovery e loro sono stati sicuramente i maggiori protagonisti dell’evento. C’era grande curiosità per conoscere i particolari della trasmissione e infatti sono state fornite notizie preziose.

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto hanno già scelto i principali collaboratori, che faranno compagnia nel nuovo Che tempo che fa su Nove. Ma c’è stato anche il tempo necessario per fare ulteriori dichiarazioni sulla tv pubblica italiana da parte del conduttore, il quale ha subito messo in chiaro una cosa. Lui non ha alcuna intenzione di alimentare polemiche e quindi non ci saranno mai affermazioni che possano ledere l’emittente di viale Mazzini.

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, novità su Che tempo che fa sul Nove

Prima di dirvi da chi saranno accompagnati in questa nuova avventura, Fabio Fazio è intervenuto prima di Luciana Littizzetto e soffermandosi su quanto successo con Che tempo che fa, escluso dalla Rai e approdato su Nove, ha affermato: “Mi lascio tutto dentro, quaranta anni di vita. Il pubblico vede tutti gli anni precedenti e li lega a momenti della loro vita personale. Non sentirete mai una parola contro la Rai, è il piatto che ho cucinato”. Ma vediamo invece chi saranno gli ospiti fissi e quando comincerà la trasmissione.

Come rivelato da Fazio e Littizzetto, ci sarà Filippa Lagerback che era presente ai palinsesti Discovery. Ma non solo, infatti resteranno nel team del programma anche Nino Frassica, Francesco Paolantoni, Maurizio Ferrini e Mara Maionchi. Da segnalare anche la presenza di Ubaldo Pantani e di Ornella Vanoni, mentre successivamente saranno rivelati i nomi degli ospiti big. Quindi, la trasmissione sarà improntata sulla stessa linea avuta alla Rai. L’inizio è fissato per il 15 ottobre, a partire dalle ore 19.30.

Fabio Fazio e Luciana Littizzetto saranno al lavoro nello stesso studio di Maurizio Crozza e proprio l’ormai ex presentatore Rai ha rivelato che non è da escludere che ci possa essere in futuro una collaborazione con il comico.