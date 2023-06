Fabio Fazio è appena passato, dopo 40 anni di onorata carriera, da Rai 3 a Nove, canale televisivo privato Nove, appartenente alla Warner Bros. Il futuro del conduttore è targato Discovery, divisione della Warner Bros che in Italia trasmette ben 13 canali tra cui Nove, Real Time e DMax. Secondo quanto rivelato dal Corriere della Sera qualche settimana fa, Fabio Fazio intascherà 2,5 milioni di euro netti all’anno. In tutto quindi stiamo parlando di 10 milioni di euro visto che l’ex conduttore di Che Tempo che fa ha firmato un contratto quadriennale.

“Un grazie sincero alla Rai, la tv pubblica, la tv di tutti ed è anche la mia – ha detto Fabio Fazio nell’ultima puntata di Che tempo che fa andata in onda lo scorso 28 maggio – Non possiamo che volerle molto bene, in questi giorni 40 anni fa facevo il provino e incredibilmente mi hanno preso. Un grazie a chi mi ha scelto cambiando la mia vita professionale. Devo dire che sono stati 40 anni bellissimi”.

Fabio Fazio a Nove, insieme a lui Tommaso Zorzi

Il general manager Italy e Iberia della Warner Bros Alessandro Araimo ha salutato così l’arrivo di Fabio Fazio. “Siamo entusiasti di accogliere un fuoriclasse come Fabio Fazio e orgogliosi che uno dei volti più rilevanti e influenti della televisione italiana abbia scelto Warner Bros, Discovery e il Canale Nove per proseguire la sua straordinaria carriera”. A Nove Fabio Fazio riporta in tv il suo storico programma: Che tempo che fa.

Come rivelato in queste ore da TvBlog, pare che il conduttore ex Rai abbia intenzione di portare insieme a lui un personaggio noto al mondo dei reality show e del gossip. Si tratta di Tommaso Zorzi, influencer milanese e protagonista di Riccanza e Grande Fratello Vip 5. I due hanno in comune l’agente. Tommaso Zorzi ha già lavorato per canale Nove. Nel 2021 è stato giurato nel programma Drag Race Italia.

“L’influencer, vincitore del Grande Fratello Vip nel 2021, condivide con Fazio l’agente, essendo anche lui rappresentato dalla Itc 2000 del potente Beppe Caschetto”, si legge su TvBlog. E ancora: “Maggiori dettagli (anche) sul nuovo ruolo di Tommaso Zorzi arriveranno presumibilmente il 13 luglio, quando a Milano saranno presentati ufficialmente i palinsesti di Warner Bros. Discovery”.