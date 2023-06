Fabio Fazio, addio alla Rai: ma chi prenderà il suo posto la domenica sera? Com’è ormai noto da settimane, a partire dalla prossima stagione televisiva il conduttore di Che tempo che fa approderà a Discovery su Nove. “Un grazie sincero alla Rai, la tv pubblica, la tv di tutti ed è anche la mia – ha detto nell’ultima puntata andata in onda lo scorso 28 maggio – Non possiamo che volerle molto bene, in questi giorni 40 anni fa facevo il provino e incredibilmente mi hanno preso. Un grazie a chi mi ha scelto cambiando la mia vita professionale. Devo dire che sono stati 40 anni bellissimi”.

Non è data da sapere la data precisa della nuova avventura su Nove, ma a insieme a Fabio Fazio ‘traslocano’ anche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Lo ha confermato il sito Deejay: “Che tempo che fa troverà nuova vita sul Nove, il canale dove si sposteranno sia lo storico conduttore sia le co-conduttrici”. Resta però la domanda: chi ‘erediterà’ la domenica sera di Rai3? Tante le ipotesi circolate in questi ultimi giorni ma ora pare che la Rai abbia deciso.

Leggi anche: “Cosa mi ha fatto Fabio Fazio”. Rita Dalla Chiesa, fuori la verità sul rapporto con il conduttore





Fabio Fazio via dalla Rai, “chi prende il suo posto”

In base alle indiscrezioni raccolte dal sito TvBlog sarà Sigfrido Ranucci con il suo Report a prendere il posto di Fabio Fazio nella prima serata della domenica di Rai3. “Dalla prossima stagione la fascia della domenica sera sarà occupata da Report di Sigfrido Ranucci”, si legge. Ed è uscita anche la data.

Sembra che i vertici Rai abbiano deciso di far iniziare la nuova edizione del programma di Sigfrido Ranucci domenica 8 ottobre. “Nessuna notizia e su questa cosa bisogna fare delle serie valutazioni, le faremo con chi di dovere”, aveva commentato il conduttore l’eventuale spostamento del suo programma a Un giorno da pecora.

Sempre TvBlog ricorda anche come Report di Milena Gabanelli è andato in onda inizialmente la domenica sera fino a 10 anni fa. Poi la decisione di spostarlo al lunedì. Ovviamente per avere notizie ufficiali bisognerà aspettare la presentazione dei palinsesti Rai 2023/24 in programma il prossimo 7 luglio a Napoli.