Temptation Island, pubblico in ansia per una delle protagoniste. Diventata mamma pochi giorni fa, ha avuto delle complicazioni dopo il parto e ora è di nuovo in ospedale in attesa di un intervento. A dare nuovi aggiornamenti è il marito e neo papà. La coppia è stata protagonista dell’edizione 2020 del docu-reality estivo di Canale 5 e dopo la gioia per la nascita della prima figlia si trova ora in una situazione difficile per via delle condizioni di salute di lei.

Il lieto evento qualche settimana fa con la nascita di Antonia, questo il nome scelto dalla coppia ex Temptation Island. Poi dopo il parto ci sono state delle complicazioni e, dopo pochi giorni, la neo mamma ha cominciato a sentirsi poco bene, con tanto di febbre alta che l’ha costretta a tornare in ospedale. Lì le è stata diagnosticata una grave infezione per cui si è subito reso necessario il ricovero.

Temptation Island, ansia per la protagonista: si deve operare

E ora cresce la preoccupazione per Speranza Capasso, la moglie di Alberto Maritato. Ed è lui a dare nuovi aggiornamenti ai fan. L’ex volto di Temptation Island ha annunciato che Speranza si sarebbe dovuta sottoporre a un’importante operazione, con la speranza di sconfiggere quest’infezione (setticemia, secondo l’esperto di gossip Amedeo Venza).

“Buonasera a tutti voi, vi scrivo perché non riesco a rispondere singolarmente ad ognuno di voi. Speranza Capasso domani mattina dovrà affrontare un primo e speriamo ultimo intervento per poi sperare in Dio che questa maledetta infezione passi! Ci state dimostrando grandissimo affetto, parlo di voi che ci conoscete attraverso un social eppure siete super preoccupati per tutto ciò. Vi terrò aggiornati su tutto, notte”, il messaggio dell’ex Temptation Island su Instagram.

Oltre a questo aggiornamento, sempre tra le Storie di Instagram, l’ex volto del programma di Filippo Bisciglia condivide anche un filmato che stringe il cuore. Quello di una videochiamata tra la piccola Antonia e Speranza Capasso, sul letto di un ospedale. Mamma e figlia sono state costrette a separarsi pochi giorni dopo essersi conosciute. Ora non resta che aspettare nuove notizie sulla sua salute da Alberto Maritato.