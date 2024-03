Non poteva andare peggio per Anita. Fuori dal Grande Fratello sono apparsi infatti dei messaggi molto negativi nei suoi confronti, con qualcuno in particolare che ha fatto un elenco di tutti i difetti della ragazza. Parole pesantissime quelle usate nei suoi riguardi, anche se la Olivieri ovviamente è ancora inconsapevole di ciò che le hanno scritto alle sue spalle.

Per Anita non è un periodo facile al Grande Fratello. In questi giorni ha avuto degli scontri con il suo amico Garibaldi, infatti anche lei ha avuto dubbi sul fatto che Giuseppe stia provando qualcosa che vada oltre l’amicizia. Nelle ultime ore la gieffina ha anche ammesso di avere delle difficoltà con Alessio Falsone, che le interesserebbe parecchio. Ricordiamo, però, che lei è attualmente fidanzata.

Anita, pesante attacco fuori dal Grande Fratello: “Cose mai viste in tv”

Coloro che non sopportano assolutamente Anita sono i fan di un’altra concorrente del Grande Fratello, ovvero Beatrice, la quale ha già un posto assicurato in finale. E proprio i sostenitori dell’attrice hanno puntato il dito contro la Olivieri. Hanno scritto di non aver mai visto una persona del genere in televisione e poi sono stati riportati degli attacchi durissimi.

L’utenteElisa sul social network X (ex Twitter) ha scritto, a corredo di un’immagine ritraente proprio la ragazza: “La persona più sgradevole mai vista in televisione. Arida, fredda, vuota, arrogante, infantile, velenosa, il tutto condito da una scarsissima intelligenza. Il peggio del peggio“. C’è chi tra i suoi fan l’ha invece difesa, ma altri hater della ragazza hanno continuato ad offenderla.

Queste le reazioni di altri internauti contro Anita: “La gelida”, “Una persona veramente algida”, “Gli occhi sono solo di ghiaccio”, “Non ha sensibilità ed empatia”, “Pessima e senza speranza”.