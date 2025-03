Tantissime emozioni per i telespettatori del Grande Fratello durante la semifinale di lunedì 24 marzo 2025. Oltre alle eliminazioni già previste dal televoto della scorsa settimana, sono stati organizzati altri due televoti flash per eleggere il quarto finalista. La serata è iniziata con l’eliminazione di Luca Giglioli, che ha ricevuto solo il 20,76% dei voti, contro il 41,27% di Chiara Cainelli e il 37,97% di Helena Prestes.

Successivamente, con grande sorpresa, è stato il turno di Javier Martinez, mentre l’ultimo verdetto ha visto l’eliminazione di Shaila Gatta. Helena Prestes è una delle finaliste. La notizia ha scatenato un vero e proprio delirio sui social, con tantissimi commenti pro l’ingresso di Helena in finale e altri che, invece, sostenevano l’ex velina di Striscia la Notizia, che sperava di arrivare in finale con il fidanzato Lorenzo.

Grande Fratello, gli ascolti della semifinale

Durante la semifinale, tre concorrenti hanno lasciato definitivamente la casa: Giglio, Javier Martinez e Shaila Gatta, mentre Helena si è aggiudicata il posto in finale. I fandom si sono scatenati sui social, esultando per la vittoria della modella brasiliana e commentando l’uscita di Shaila. Tra i messaggi più condivisi, si potevano leggere frasi come: “Era oraaaaa”, “Finalmente una gioia”, “FINALMENTE POSSIAMO DIRE VERAMENTE: ‘il pubblico ha deciso’”, e “LA SCONFITTA DEGLI SHAILENZO. LA SCONFITTA DEI BOT PRO CHIARA. Che serata. Che emozioni”.

Nonostante i numerosi colpi di scena e le emozioni della semifinale, Alfonso Signorini si è svegliato con una brutta notizia: gli ascolti del Grande Fratello hanno registrato un calo significativo. Questo dato è un chiaro segnale che moltissimi telespettatori si sono stufati delle dinamiche e dei concorrenti che hanno varcato la porta rossa in questa edizione.

🚨DISASTRO STORICO per la semifinale del #GrandeFratello che raggiunge a malapena 2mln di telespettatori ottenendo il 16.8% di share.



⚠️La semifinale meno vista della storia ⚠️



L’editore deve cambiare le carte in tavola perché il programma è ufficialmente morto. #AscoltiTv pic.twitter.com/cgxHEjgW7j — cruellodemon (@tavoloposteggio) March 25, 2025

Le polemiche, i litigi e le strategie di gioco non sono riusciti a tenere alta l’attenzione del pubblico, che sembra aver perso interesse verso le vicende della casa. Nonostante i tentativi di rinvigorire il programma con colpi di scena e rientri in gioco, il reality sembra non riuscire più a coinvolgere come in passato.

Ieri lunedì 24 marzo 2025, infatti, Rai 1 si è aggiudicata la prima serata con l’ottimo 25,1% di share di Champagne – Peppino di Capri. La semifinale del Grande Fratello ha registrato il 16,8% di share su Canale 5 con poco più di due milioni di telespettatori davanti alla tv. Si tratta del peggior risultato nella storia del reality show.