L’appuntamento con la nuova puntata di Amici di e con Maria De Filippi è per domenica 23 febbraio ma come il pubblico più affezionato sa bene non è in diretta. Si registra il venerdì agli studi Elios di Roma e, per chi non ama le sorprese, Superguida Tv in anteprima ha rivelato alcuni dettagli di quello che andrà in onda. Intanto non c’è stata alcuna eliminazione e cinque allievi hanno sostenuto l’esame di sbarramento.

Tre i ragazzi che sono riusciti a guadagnare l’accesso al Serale: Asia De Figlio, Jacopo Sol e Francesca Bosco. Niente da fare invece per TrigNo e Luk3. Quindi c’è stata la solita gara di canto e di ballo e in studio sono arrivati degli ospiti dal Festival di Sanremo 2025 e una guest star molto speciale a giudicare le esibizioni degli alunni.

Il primo ha incassato i no di Lorella Cuccarini e di Rudy Zerbi dopo aver cantato “Stavo pensando a te” di fabri Fibra e “In un tempo piccolo di Califano”. Anche Luk3 ha intonato due brani (“L’appuntamento” e “Filo Rosso”); ha avuto l’ok di Lorella e Rudy, ma non quello di Anna Pettinelli. È seguita stata discussione piuttosto accesa tra i prof.

Ma spazio anche a grandi ospiti. Alla corte di Maria De Filippi sono tornati Sarah Toscano, Gaia, Irama, Elodie e i The Kolors, tutti ex allievi reduci dall’esperienza al Festival di Sanremo 2025. Elisa invece è stata chiamata a giudicare la gara di canto e a quanto dicono le anticipazioni la conduttrice ha avuto una reazione inedita appena è entrata in studio, come mostra anche la foto pubblicata dal sito Leggo.

Elodie come ospite più Elisa a giudicare la gara canto= come farmi ritornare a guardare la puntata #amici24 #amicispoiler pic.twitter.com/zHcfgsPvOO https://t.co/5Ti2aadtXa — Våle 🐍🦋🌪; Incoscienti giovani e la cura per me (@winxpower_) February 21, 2025

Si è saputo infatti che quando Elisa è arrivata al centro dello studio la padrona di casa si è inginocchiata chiamandola “Sua Maestà”. La cantante de “Gli Ostacoli del Cuore”, vista l’accoglienza, si sarebbe sdraiata a terra: “Entra Elisa e Maria De Filippi si inginocchia e dice che deve accogliere sua Maestà. – riporta Superguida Tv – Elisa appena la vede si stende a terra e pare quasi nuotare sul pavimento”. A memoria mai successa una cosa del genere.