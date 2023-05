La Madonna di Trevignano piange in diretta tv da Barbara D’Urso. Attimi di forte tensione durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5 quando, durante l’intervista a Gisella Cardia, la statua della Madonna ha “compiuto il miracolo” di fronte alle telecamere. Queste le parole utilizzate dalla donna in collegamento con Barbara D’Urso mentre aggiornava i telespettatori sugli ultimi sviluppi della vicenda che ha fatto tanto discutere. È successo tutto nella puntata di mercoledì 17 maggio. Ad un tratto l’inviata di Mediaset dice: “Gisella cosa sta succedendo?”.

E ancora: “Ho appena finito l’intervista durata tre ore, siamo testimoni di quello che sta accadendo, prima era asciutta e adesso sta trasudando. Vediamo al lato del naso, qui non c’era niente prima”. Chiaramente Gisella Cardia risponde immediatamente: “Evidentemente è un segno per voi non so, è un po’ che non lacrimava”. Da quello che sembra aver raccontato la stessa Barbara D’Urso, sembra che la madonnina avrebbe trasudato del liquido oleoso.





Chiaramente, nonostante questi nuovi “miracoli” della statuina, proseguono le indagini della procura di Civitavecchia. “Dopo la rimozione del gazebo proseguono incessantemente le attività amministrative che l’amministrazione comunale ha già da tempo messo in atto perchè, sul luogo delle presunte apparizioni, sia ripristinata completamente la legalità”, dice la sindaca di Trevignano Romano Claudia Maciucchi.

Poco dopo la stessa specifica: “In data 15 maggio 2023, l’Associazione ‘La Madonna di Trevignano Romano Ets’, sotto il controllo della Polizia Locale del Comune di Trevignano Romano e dei Guardiaparco, ha eseguito la rimozione del gazebo, abusivamente realizzato, sul terreno in Località Campo Le Rose”.

La Madonnina di Gisella ha lacrimato davanti alle telecamere di #Pomeriggio5.



E ancora: “La struttura è stata eliminata in ottemperanza a quanto disposto nell’Ordinanza Comunale”. Non sappiamo cosa accadrà nei prossimi giorni a livello legale, sappiamo tuttavia che la Madonna di Trevignano continuerà a far parlare di sé tramite la veggente Gisella Cardia. E che probabilmente troverà spazio in programmi come quelli di Barbara D’Urso.

