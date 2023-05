Barbara D’Urso asfalta l’ospite in collegamento. Attimi tensione durante l’ultima puntata di Pomeriggio Cinque. Il programma si stava ancora occupando della vicenda della Madonna di Trevignano. Ospite in collegamento il signor Luigi, ex fedelissimo di Gisella, la sedicente veggente della Madonna. L’uomo però ad un tratto della discussione, decide di muovere delle accuse molto pesanti nei confronti proprio della santona. A questo punto la padrona di casa ha deciso di contrastare quelle frasi del signor Luigi e ha detto all’uomo: “Eh aspetta un po’”.

E ancora: “Luigi prendo le distanzissime da quello che stai dicendo. Stai parlando di associazione a delinquere di stampo mafioso e mi dissocio. Tu adesso stai dicendo una cosa grave. Questa è una tua idea e un tuo pensiero, non è certo il mio e infatti prendo le distanze“. Dopo aver preso le distanze, Luigi ha deciso bene di iniziare a gridare proprio contro Barbara D’Urso, dicendo delle cose assurde: “Io amo Gisella. Credo che le apparizioni siano vere”.





E ancora Luigi in modo sarcastico: “Gisella è una grande santa. Non sono ironico, dico la verità lei è una santa. Io sono matto e i matti si comportano così. Possibile che non litigo in nessuna trasmissione e litigo qui nella sua?! Quando vengo da lei mi devo innervosire. Gisella è una santa e punto! Quello che dice Gisella è la verità, io sono il peccatore e lei è una vera santa. Io ho abusato di Gisella e lei è rimasta incinta e di nascosto dal marito sono fuggito e sono andato all’estero in una caverna“.

Luigi Avella, ex fedelissimo di Gisella, torna a #Pomeriggio5: "Io ho dato i soldi alla Madonna e non all'associazione" pic.twitter.com/FSBkmzzlTT — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) May 9, 2023

Barbara D’Urso allora ha perso la pazienza e ha risposto a tono al signor Luigi: “Mettiamoci d’accordo perché io non voglio discutere e vorrei un dialogo mite. Io ho il diritto e il dovere di prendere le distanze. Se ti sto particolarmente antipatica non lo so, ma mi rivolgo a te con educazione. Se non ti piace essere qui con noi, nessuno ti costringe e non è un problema se non vieni”.

"Faccio televisione da 46 anni e non mi faccio prendere in giro da nessuno" @carmelitadurso 👏#Pomeriggio5 pic.twitter.com/I27Jpw6JRY — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) May 9, 2023

E conclude Barbara D’Urso: “Se vuole venire è ben accetto, ma senza prendere in giro nessuno e nemmeno me. Faccio televisione da 46 anni e non mi faccio prendere in giro da lei. Ho iniziato a fare tv a 18 anni e ne ho compiuti da poco 66. Se vuole rispondere in maniera sensata ok, altrimenti io non glielo permetto e ci salutiamo adesso“.

