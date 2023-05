Situazione molto difficile in studio per Barbara D’Urso, finita improvvisamente tra le lacrime durante la conduzione di Pomeriggio Cinque. Nella giornata di giovedì 4 maggio stava parlando di un argomento parecchio delicato, quando ha fatto fatica a proseguire il suo discorso. La commozione ha preso il sopravvento e ha dovuto subito chiedere scusa a tutti i telespettatori. La vicenda trattata era troppo forte dal punto di vista emotivo e lei si è sciolta completamente.

Quindi, il pubblico ha visto una Barbara D’Urso davvero commossa che ha avuto difficoltà a trattenere le lacrime. Ha poi cercato di esporre il più chiaramente possibile il suo pensiero su un caso, diventato di dominio nazionale, e tutti hanno apprezzato questa sua incredibile umanità. Le è uscito tutto l’amore possibile nei confronti di questa persona e la padrona di casa si è rivolta direttamente verso di lei, riferendo di esserle molto vicina in questo momento.

Barbara D’Urso in lacrime a Pomeriggio Cinque

L’emozione di Barbara D’Urso è nata quando si è dovuta occupare di un fatto molto serio. E le lacrime non è stato possibile bloccarle. La presentatrice Mediaset ha esclamato: “Se una mamma abbandona un bambino così è perché non se ne può occupare. Scusate, mi prende così. Hai deciso di far vivere quel bambino, sarebbe stato più facile interrompere la gravidanza. Questa lettera mi ha commosso moltissimo“. E vediamo a quale missiva si riferiva Carmelita.

Barbara stava sviscerando la vicenda di una mamma, che ha lasciato a Bergamo sua figlia appena nata per farla accudire da altre persone. E nella lettera la donna diceva: “Nata stamattina 3/05/2023. A casa, solo io e lei (come in questi 9 mesi). Non posso, ma le auguro tutto il bene e la felicità del mondo. Un bacio per sempre (dalla mamma)”. E la D’Urso ha concluso: “Mando un abbraccio a questa mamma, se possiede un televisore e se ci sta guardando”.

"Se una mamma abbandona un bambino o una bambina, dopo aver portato avanti una gravidanza per nove mesi, è perchè non può occuparsene"



La bimba è stata lasciata nella culla per la vita nei pressi della sede della Croce Rossa di Bergamo. La piccola è stata chiamata Noemi ed è in buone condizioni di salute. Secondo quanto rivelato dal sito Bergamo News, sarebbe originaria del Sudamerica.