Ex concorrente del Grande Fratello demolita dai commenti su X. Il caso è nato perché la giovane, nel cast dell’edizione appena trascorsa del reality show condotto da Alfonso Signorini, vinto dall’ex volto di Temptation Island Perla Vatiero, ha risposto a un tweet di Rita Dalla Chiesa, che anche in passato non ha nascosto di sostenere Beatrice Luzzi.

“Imbarazzanti tutti gli ex del #gf che non si fanno una ragione del fatto che nessuno se li fili. Ma cosa si aspettavano?E’ finita la trasmissione, fra un po’ saranno dimenticati anche loro.A parte la grande vittoria di @bealuzzifanpage La normalità della vita e’ un’altra cosa”, ha tuonato la parlamentare ed ex storico volto della televisione italiana. E così l’ex gieffina ha voluto rispondere ma è stata sommersa da una valanga di critiche.

Grande Fratello, critiche al veleno sul post di Giselda Torresan

Sentendosi evidentemente presa in causa, Giselda Torresan, che mai ha nascosto il suo ‘odio’ verso Beatrice Luzzi, ha scritto: Dite a @ritadallachiesa che ho lavorato 14 anni in fabbrica e può verificarlo. Dite che se tutto va bene inizierò un corso. Dite che il pubblico ha scelto Perla ❤️”, ha scritto su X. Ma la reazione del web è stata una valanga di critiche e commenti.

“Prendi una camomilla doppia! Il pubblico ha scelto Bea …il suo fandom e quelli del Branco Perla! Con 30000 di schede!”, “Vai a dormire che è meglio”, “Prendi una camomilla doppia! Il pubblico ha scelto Bea …il suo fandom e quelli del Branco Perla! Con 30000 di schede!”, “Giselda dietro lo schermo sei molto brava a parlare, lascia stare Beatrice che come vedi non si sta filando nessuno perché una vita ce l’ha, ti auguro di dedicarti alla tua”, si legge tra i commenti del tweet dell’ex GF.

E ancora: “Il pubblico ha scelto Perla ma a quanto vedo si parla ininterrottamente di Beatrice da giorni, già questa è una risposta molto valida e fa capire moltissime cose”, “E niente… ” il pubblico ha scelto perla” , fa già ridere così. Sono 5 giorni che si parla solo della Rossa , ma vabbè son dettagli…”Ma tu ancora esisti?? Sei stata una COMODINA insignificante nel reality. Ma ancora parli..? Il GF lo ha vinto Beatrice Luzzi. Tutti parlano di BEA, la Protagonista Indiscussa. Mentre Merla ha vinto l’edizione Invernale di Temptation”.