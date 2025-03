Nuove polemiche si sono scatenate nella casa del Grande Fratello, dove Shaila Gatta, Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma sono state riprese dalle telecamere a parlare, ancora una volta, di Helena Prestes. Le tre concorrenti non hanno risparmiato critiche nei confronti della modella brasiliana, arrivando anche a prenderla in giro.

Durante la conversazione, Shaila ha mostrato la sua imitazione di Helena, scatenando le risate delle sue compagne. Ma non si è fermata qui. Le tre si sono intrattenute a sparlare della loro compagna di reality. Tra i passaggi che hanno suscitato maggiore disappunto, Shaila ha dichiarato che il difficile passato di Helena non dovrebbe giustificare certi atteggiamenti.

Leggi anche: “Tu sei in finale, terza finalista”. Grande Fratello, l’annuncio ufficiale di Signorini e poi si scopre perché lei







Grande Fratello, Shaila, Zeudi e Chiara sparlano di Helena

Questa frase ha infastidito non poco le fan di Helena, che si sono scatenate sui social. In particolare, molti hanno sottolineato che la modella non ha mai cercato di usare il suo passato difficile come scusa per il suo comportamento. Anzi, proprio durante la sua “linea della vita” mostrata al Grande Fratello, Helena aveva concluso dicendo: “Sono una ragazza fortunata”, mettendo in chiaro che, nonostante le difficoltà, ha sempre cercato di trarre il meglio dalle sue esperienze.

Il pubblico ha difeso Helena, accusando le sue compagne di casa di mancanza di rispetto e di voler approfittare della sua vulnerabilità per criticarla. “Io ho acceso la tv e dopo 5 minuti ho spento; non è possibile ste’ tre sono ossessionate da #Helena, non fanno altro che parlare di lei in continuazion. Non sanno argomentare di altro, parlassasero mai di film, libri, musica, cultura, almeno quella pop”, “Glielo ha detto anche Cesara sto cazzo. Ma questa durante le puntate non capisce mai una zeppa, è proprio dissociata e non è mai stata lucida”, ha detto un utente dopo aver sentito Shaila dire anche ”glielo ha detto anche Cesara”.

Voi mi dovete dire quando mai Helena ha usato il suo passato come giustificazione agli errori. Ha i blocchi sulla sua vita come tutti i concorrenti. L'unico che è stato giustificato dal conduttore stesso per l'infanzia è proprio Lorenzo #GrandeFratello pic.twitter.com/cdpdyiAlIu — Fabiana Alba🌅 (@__Fabiana___) March 14, 2025

“Semmai è il suo fidanzatino che strumentalizza il suo presunto passato difficile, Helena ha trasformato la tristezza in allegria e il dolore in forza”, “Voi mi dovete dire quando mai Helena ha usato il suo passato come giustificazione agli errori. Ha i blocchi sulla sua vita come tutti i concorrenti. L’unico che è stato giustificato dal conduttore stesso per l’infanzia è proprio Lorenzo”, si legge ancora su X, dove in tanti hanno criticato le parole di Shaila.