Già dallo scorso anno, i fandom tossici del Grande Fratello hanno avuto un grosso impatto sulle dinamiche del gioco, cercando di manipolare l’opinione pubblica sui social e alimentando polemiche che travisano il significato di alcune dichiarazioni fatte dai concorrenti. Questi gruppi di sostenitori, molto attivi sui social, hanno pubblicato post e video con l’intento di distorcere le parole e i comportamenti di alcuni concorrenti.

Un esempio lampante si è avuto recentemente con un video che ha coinvolto Giglio. Nel video incriminato, si vedono Javier, Giglio e Mariavittoria, quest’ultima vestita con una mini bralette e una giacca nera, mentre passeggia nella zona beauty super elegante in occasione della riunione per fare le foto della finale del Grande Fratello. Giglio le fa un complimento, ma questo complimento è stato travisato da molti utenti del web, che lo hanno interpretato in modo diverso e sollevando una polemica contro Giglio.

Grande Fratello, polemica assurda su Giglio

“Per un “profumiera” c’è stato un caso di stato. Invece per un uomo che dice vacca a una ragazza tutti muti? Fate schifo, voi e il programma che protegge questi esseri. #grandefratello”, si legge su X, in un post di una utente che evidentemente ha travisato le parole di Giglio su Mariavittoria. “Questo veramente è una merda”, “Quanto sono contenta che abbia le corna, tu non puoi capire”, si legge ancora.

Purtroppo, come spesso accade, i fandom tossici non fanno altro che alimentare queste polemiche, cercando di trasformare situazioni banali in momenti di liti e pesantezza. Basta pensare ad alcuni fandom , come quello di Zeudi Di Palma, le Zelena, arrivato anche a minacciare ex concorrenti del Grande Fratello o chi, invece, non ama particolarmente l’ex Miss Italia.

Con l’influenza dei fandom, si rischia di dimenticare quanto fossero genuini, nelle prime edizioni, i reality show, che si concentravano sull’autenticità e sulle dinamiche vere tra i concorrenti. E infatti proprio a corredo del video, si leggono alcune critiche a chi ha voluto sollevare una polemica inutile e sterile contro Giglio.

Per un "profumiera" c'è stato un caso di stato. Invece per un uomo che dice vacca a una ragazza tutti muti? Fate schifo, voi e il programma che protegge questi esseri. #grandefratello @GrandeFratello #tommavi #resistenzatommavi pic.twitter.com/GorMaQcIc6 — Mi piace commentare~ZiaSasi (@CulpablesEra) March 20, 2025

“Il caso di stato x Profumiera lo ha fatto solo la biondina…..vacca lo ha detto in senso ironico , ma forse certe sottigliezze non le puoi capire”, “No ragazzi! È un modo di dire a Reggio Emilia! Se una cosa ti stupisce, dici “vacca”! Se una cosa ti lascia dei dubbi, dici “vacca”! In questo caso mi sembra che fosse in segno di ammirazione! #Heleners #Helevier #Tommavi”, “Ma per cortesia! Era un’esclamazione anteposta ad un complimento”, si legge su X.