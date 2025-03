“E questa qui sarebbe la paladina delle donne?”. Scoppia un nuovo caso al Grande Fratello: al centro della polemica c’è Shaila Gatta. La ballerina sta attirando critiche su più fronti all’interno della casa. La ballerina si è appena riappacificata con il fidanzato Lorenzo Spolverato, con cui sembrava tutto definitivamente finito dopo l’ennesima lite. Ma se sul piano sentimentale ha ritrovato la serenità, lo stesso non si può dire per la convivenza con gli altri concorrenti.

Shaila, infatti, si è scontrata frontalmente con Zeudi Di Palma, l’ex Miss Italia che le ha rubato il posto da finalista e che, nei giorni della sua rottura con Lorenzo, aveva espresso commenti poco lusinghieri nei confronti di quest’ultimo. Tuttavia, la vera nemica dell’ex velina di Striscia la Notizia resta sempre Helena Prestes. E quello che è successo poco fa ne è la dimostrazione.

Liti, frecciatine, discussioni. Dopo sei mesi di programma, tra Helena e Shaila non c’è mai stata tregua. Mancano meno di due settimane alla finale e una riconciliazione sembra ormai impossibile. In questi mesi Shaila aveva usato parole poco carine nei confronti della rivale, in particolare durante la famosa cena del Ringraziamento, quando si lasciò andare a insulti e offese di ogni genere. Alfonso Signorini bacchettò Shaila in diretta e lei si scusò. Ma poco fa ci è ricascata, rivolgendosi ad Helena così: “Su*a”.

Shaila infatti è tornata a usare un’espressione molto pesante verso Helena. La clip è stata subito rilanciata sui social dai fan della modella, che hanno messo nel mirino la ballerina. L’episodio è avvenuto in giardino: Shaila e Giglio stavano chiacchierando quando Helena, con un bicchiere in mano, li ha invitati a bere insieme. In quel momento, dalla cucina, si sentiva Lorenzo organizzare un brindisi. Giglio ha esortato Shaila ad andare con lui e, dopo qualche istante, lei l’ha seguito in casa. Appena superata la porta del giardino, però, si è sentita chiaramente un’espressione volgare al microfono, rivolta proprio a Helena. La fotomodella non si è accorta perché Shaila parlava a bassa voce. Ma il pubblico sì.

Sui social è scoppiata la polemica. “Sta donna fa veramente pena”, scrive un utente. Un altro aggiunge: “Il rancore che ha verso Helena la sta divorando viva”. E ancora, con tono sarcastico: “Ecco la paladina delle donne”. Molti fan stanno taggando Beatrice Luzzi nei commenti, chiedendo che l’episodio venga mostrato in puntata e che Shaila venga messa di fronte alle sue parole.