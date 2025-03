Grande Fratello, Zeudi e Chiara di nuovo faccia a faccia. Di nuovo perché negli ultimi giorni l’amicizia fra le due è stata messa a dura prova, e dopo la chiusura totale dell’ex Miss un confronto su cosa ha portato al loro allontanamento era più che necessario. Chiara, come si legge anche sul sito del GF che pubblica anche il video, è ferita dal modo in cui Zeudi ha deciso di trattarla, dalle accuse pesanti che le ha rivolto e che hanno messo in discussione la loro amicizia.

Anche Shaila ha partecipato al confronto che, dopo solo poche battute, ha preso una brutta piega. Questo perché la concorrente di Trento sperava di capire di più ma Zeudi l’ha liquidata dicendo “Più che chiederti scusa che devo fare?”. Subito dopo, sempre durante il faccia a faccia, l’ex Miss ha ammesso di essere interessata al punto di vista di Shaila.

Leggi anche: “Una brutta notizia”. Grande Fratello, arriva l’atto formale: risvolti legali e d’immagine





GF, Chiara e Zeudi faccia a faccia: finisce male

A quel punto Chiara, delusa per le poche attenzioni ricevute, lascia le altre due: “Ho provato a dire la mia e mi hai detto ‘Più di scusa non ti posso dire’, e sinceramente questo è quello che mi serviva sentire”. E ancora, prima di alzarsi e andarsene: “Sono stata qua a sentire tremila tiritere, ho provato a dire la mia, e quando lei adesso dice ‘volevo prendere tutte e due perché a me interessava il punto di vista di Shaila’, ragazze con tutto il bene ma mi dissocio“.

Ma poco dopo Chiara e Zeudi si ritrovano di nuovo a parlare, questa volta da sole. Zeudi cerca la riconciliazione ma lei ammette che negli ultimi due giorni tale importanza non le sia stata dimostrata. Dice di essersi sentita una valvola di sfogo e che le sarebbero bastate delle scuse e un abbraccio per dimenticare tutto. Ma non c’è stato niente di tutto ciò.

Un confronto tra Shaila e Zeudi: “Io non so chi sei veramente” #GrandeFratello



Guarda il video completo:https://t.co/13lgmQtVZJ pic.twitter.com/634uWxmc9C — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 21, 2025

Zeudi ammette che la sua reazione iniziale è stata esagerata ma poi torna parlare di Shaila e in lacrime spiega a Chiara quanto l’abbia ferita: “Sentirmi dire determinate cose per me è tanta roba”. “Tu per me sei più di Shaila, e tu hai insinuato che io non fossi stata una brava amica”, la risposta Chiara, ancora ferita. Insomma, la questione fra le due inquiline non sembra essersi del tutto risolta ma almeno hanno parlato.