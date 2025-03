Grande Fratello, nuovi guai per il programma di Alfonso Signorini. Dopo la denuncia di Striscia la Notizia, con relativa consegna del tapiro d’oro al conduttore, l’associazione ha deciso di alzare il tiro mossa propria delle parole di Signorini. Si legge nel documento come: “Il televoto è da sempre presentato come lo strumento con cui i telespettatori possono decidere chi eliminare e chi salvare”.

“Ma se l’esito finale è condizionato da logiche interne o da fandom organizzati, allora siamo di fronte a un meccanismo ingannevole, con danno economico per chi spende denaro per esprimere una preferenza”. Spiega l’associazione come…





Grande Fratello, il Codacons presenta un esposto in procura

Signorini “ha parlato di gruppi organizzati in grado di alterare l’esito delle votazioni e di vanificare quindi le preferenze di chi, in buona fede, da casa spende soldi per votare il proprio concorrente preferito”. I fatti citati dal Codacons, che he presentato un esposto in procura, “potrebbero evidenziare fattispecie penalmente rilevanti come quella della truffa aggravata a danno di una moltitudine di soggetti”.

Infine l’associazione dei consumatori ha aggiunto ancora: “Altra anomalia che la magistratura dovrà accertare è la circostanza, denunciata dallo stesso Signorini, secondo cui l’audience garantito da alcuni concorrenti spingerebbe la produzione del Grande Fratello a non eliminarli dal programma”.

“Nonostante il voto contrario del pubblico. Di fatto rendendo inutile la spesa degli utenti per il televoto”. La denuncia del Codacons ha di fatto allungato una nuova ombra sul programmo che in questa edizione sembra non avere proprio pace.