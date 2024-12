Selvaggia Lucarelli, frecciata velenosa a Sonia Bruganelli. In questa edizione di Ballando con le Stelle uno dei leitmotiv è stato lo scontro, a volte in punta di fioretto, a volte duro, tra la giurata e la concorrente. Dopo aver fatto una battuta sulla sua newsletter Sonia è stata presa in castagna dalla giornalista.

“Grazie alla tua pubblicità questa settimana mi sono fatta un elicottero” ha dichiarato la giurata in puntata.Poi, immancabile, è arrivata la battuta velenosa: “Se mi fai pubblicità anche questa settimana mi compro pure il tuo jet privato“. Si è andati avanti così, poi Sonia Bruganelli è stata ospite di Francesca Fagnani a “Belve”. Tra le altre cose la produttrice tv ha confessato di aver tradito Paolo Bonolis quando stavano ancora insieme.

La stoccata di Selvaggia Lucarelli a Sonia Bruganelli

Nelle ultime ore è circolato un video di anticipazioni dell’intervista di Sonia Bruganelli a “Belve”. E si è saputo della confessione del tradimento nei confronti di Paolo Bonolis, che non l’ha presa bene. Selvaggia Lucarelli ha commentato: “Ma la figlia a casa non guardava la tv?”.

La giornalista si riferisce a quando un paio di mesi fa quando Sonia Bruganelli, all’inizio della sua avventura a Ballando con le stelle, affermò di essersi sentita offesa dalle parole della Lucarelli perché la figlia di 16 anni era a casa e la guardava in tv. La giurata aveva avuto ‘l’ardire’ di definire Sonia “piccola” sulla pista da ballo. Un commento che ovviamente riguardava solo la sua performance.

Sonia, però, tirò in ballo la figlia di 16 anni. In molti trovarono fuori luogo questa uscita. E Selvaggia non l’ha certo dimenticata. Così, a distanza di tempo, ha chiesto se la figlia di Sonia non stesse guardando la tv mentre la mamma parlava del tradimento al marito… Staremo a vedere se anche stavolta la Bruganelli decicerà di rispondere, riaccendendo una diatriba che va avanti da un bel po’.

