Ieri, domenica 4 giugno 2023, Stefano De Martino ha presentato su Rai 2 il programma in onore dei festeggiamenti per la vittoria dello scudetto del Napoli, ovvero ‘Sarò con Te: La Festa del Napoli‘. L’evento era trasmesso in diretta dallo Stadio Diego Armando Maradona e pare sia stato seguitissimo, ovviamente prevalentemente in Campania. Scopriamo quindi nello specifico come sono andati gli ascolti.

Stefano De Martino in questa occasione ha dimostrato nuovamente di avere grandi capacità da conduttore. Il suo carisma e la sua simpatia sono riusciti a coinvolgere il pubblico perfettamente e ciò si è evinto dagli ottimi ascolti che è riuscito ad ottenere. Per il marito di Belen Rodriguez, dunque, sotto il punto di vista lavorativo tutto continua a proseguire per il meglio.

Stefano De Martino: ecco gli ascolti ottenuti da ‘Sarò con Te: La Festa del Napoli’

Dunque la festa presentata da Stefano De Martino è stata seguita da oltre 1 milione e 900 mila spettatori, ottenendo così quasi il 12% di share. Ascolti ottimi per il ballerino napoletano che ha fatto arrivare Rai 2 al 54,8% di share. Rai 1 è comunque risultata la rete più seguita ieri sera, la quale ha mandato in onda la replica della fiction Blanca che è stata vista da quasi 2 milioni e 400 mila spettatori, ottenendo il 14,50% di share.

Nonostante ciò, senza dubbio Stefano è stato il vincitore morale di ieri sera, presentando un evento che è piaciuto a tantissime persone, intrattenute anche dai vari ospiti come le cantanti Emma ed Arisa. Gli ascolti di Canale 5 sono invece stati abbastanza deludenti, in quanto la replica del film Il Papa Buono è stata seguita da 1 milione e 677 mila spettatori. Rete 4 ha invece ottenuto un buon risultato con il film in replica Il Miglio Verde, ottenendo il 5,80% di share.

Tra gli ascolti della serata di ieri a spiccare è stato anche il risultato ottenuto da Tv 8. Difatti lo show della Gialappa’s è stato visto da 863 mila spettatori ed ha ottenuto il 5,10& di share, risultando essere la sorpresa di questo finale di stagione della televisione.