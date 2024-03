Grande Fratello, il reality di Canale 5 corre ormai verso la finale e dentro la casa non ci sono più freni. I concorrenti sentono di potersi andare quasi a tutto. Succedono anche cose alquanto bizzarre. La stanchezza dopo sette mesi di convivenza forzata si fa sentire. Ma c’è anche l’ebbrezza per la “libertà” che si sta avvicinando.

Proprio poco fa, ad esempio, i telespettatori che seguono la diretta 24 su Mediaset Infinity hanno assistito a una scena davvero strana. Per non dire surreale. Le immagini hanno fatto subito il giro del web, seguite da decine di commenti. Sul caso, infatti, ci sono diverse letture da riportare. Nessuna definitiva.

Nei video che sono stati pubblicati su X si vede Beatrice ballare da sola in giardino sulle note della musica, in quel momento una celebre canzone dei Pink Floyd, trasmessa dal Grande Fratello. Fin qui nulla di strano, se non per le mosse un po’ buffe alle quali Beatrice ha abituato i telespettatori quando si cimenta nella danza.

A un certo punto succede qualcosa di incredibile: Perla, che stava seduta insieme ad altri inquilini oltre la veranda e osservava Beatrice danzare, si è alzata di scatto e ha iniziato a fare dei movimenti simili a quelli dell’altra inquilina, ma più amplificati. La scena non finisce così. Alla ragazza di Angri si è aggiunta poco anche Letizia. Tutte e due scatenate.

PERLA CHE IMITA IL BALLETTO DI BEATRICE ME LA STO FACENDO SOTTO #grandefratello #gf pic.twitter.com/JsRBirZoxy — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) March 5, 2024

“Ma cosa stanno facendo?”. La domanda che circola su X. Le risposte sono di diversa natura. Secondo alcuni si sarebbe trattata di una simpatica imitazione di Bea. “Alla fine l’ammirano tutte e cercano di imitarla”. Secondo un altro commentatore, invece , questo siparietto dimostrerebbe che “Greta è proprio invidiosa di Beatrice, che al contrario è sempre autoironica e si lascia imitare”. “Magari dentro la casa il clima fosse stato sempre questo”, hanno scritto altri

Perla e Letizia che imitano Beatrice e lei che si mette a ballare con loro😭#grandefratello pic.twitter.com/Ie0DVUQQTa — rae🌹 (@jjusttraee) March 5, 2024

A vedere la scena non pare che Beatrice se la sia presa. Anzi, si vede che partecipa al gioco divertita. Anche gli altri inquilini, pur non scatenandosi nel ballo, sembrano aver apprezzato la scena, accompagnate dalle risate di tutti all’interno della casa. Per questa volta niente polemiche.