Un colpo di scena inaspettato ha sorpreso il pubblico del Grande Fratello, dove i protagonisti Lorenzo Spolverato e Stefania Orlando, fino a ieri nemici a causa delle loro continue frecciatine e liti, hanno dato vita a un improvviso e sorprendente riavvicinamento.I due concorrenti, che nel corso delle ultime settimane sono stati al centro di numerose discussioni, sembravano ormai destinati a non trovare mai un punto di incontro.

Le loro divergenze tirate fuori durante le dirette del reality show condotto da Alfonso Signorini, avevano reso difficile ogni tipo di rapporto, con accuse reciproche e continui punzecchiamenti. Stefania Orlando lo aveva definito “arrogante” e lo aveva accusato di creare a tavolino le dinamiche relazionali con Shaila Gatta per attirare attenzioni su di loro. Ma proprio oggi, in un momento che ha sorpreso tutti, Stefania ha fatto un passo inaspettato verso il modello milanese.

Grande Fratello, l’abbraccio inaspettato tra Stefania e Lorenzo

A poche ore dalla puntata in diretta di stasera, e dopo il gesto del modello milanese che ha suscitato non poche critiche (si è messo a saltare sul letto di Stefania indossando le scarpe), la showgirl – forse ignara di quanto accaduto poco prima – ha scelto di esprimere la sua posizione in lacrime, prima di abbracciare Lorenzo.

“Volevo dirti una cosa. Spero che tu abbia capito che, al di là di quello che posso dirti come concorrente, non ha nulla a che fare con la persona che sei. Non ti sei risparmiato in questo reality, e non penso nulla di male su di te come persona. Vorrei che fosse chiaro. Giudico il tuo comportamento nel gioco, ma non ha niente a che vedere con il Lorenzo uomo”, ha spiegato Stefania, visibilmente commossa.

“Speravo che fosse già evidente. Volevo che tu sapessi questo. Una cosa è il gioco, e un’altra è la vita reale. Mi è piaciuta tua mamma, è stato importante dirtelo. Sei una persona che ha dato tanto a questo programma, ma se alcune situazioni non mi piacciono, non significa che tu sia un essere umano falso”, ha aggiunto.

Lorenzo ha risposto: “È una questione soggettiva, ed è giusto che tu abbia il tuo punto di vista. Questo ti fa onore.” Stefania, visibilmente emozionata, ha continuato: “Non voglio vedere nessuno soffrire per colpa mia. Ti ho visto in difficoltà.” Lorenzo ha replicato: “È reciproco, è solo un gioco.” A quel punto, Stefania non ha retto ed è scoppiata in lacrime: “Potresti essere mio figlio, mi dispiace tanto.” Spolverato, abbracciandola e sorridendo, ha aggiunto: “Non credo che tu fuori da qui sia cattiva o vipera, forse una piccola viperella, ma funziona. È tutto parte del gioco.”

Come detto, poco prima di questo abbraccio, Lorenzo Spolverato aveva suscitato polemiche. Mentre Chiara, Shaila e Zeudi iridevano, il modello si era divertito a saltare sul letto con le scarpe, facendo dei dispetti proprio a Stefania Orlando.