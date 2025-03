Shaila e Lorenzo si sono lasciati. I concorrenti del Grande Fratello hanno deciso, nuovamente, di chiudere dopo una serie di eventi che hanno segnato la loro relazione. In particolare, sembra che la decisione di Shaila di chiudere con Lorenzo sia stata influenzata dal fatto che lei non sia riuscita ad accedere alla finale del reality, mentre il suo ormai ex fidanzato è riuscito a guadagnarsi un posto nell’ultima fase del programma.

Secondo quanto riferito dal pubblico e ripreso da molti fan sui social, Shaila avrebbe deciso di mettere un punto alla sua storia con Lorenzo proprio per concentrarsi sulla sua strada verso la finale. Una versione che sembra essere stata confermata anche da Stefania Orlando, che qualche giorno fa aveva scritto un post in cui insinuava che la strategia di Shaila potesse essere proprio quella di separarsi da Lorenzo per cercare di guadagnare maggiore visibilità e supporto da parte del pubblico.

Grande Fratello, critiche a Shaila: “Si crede simpatica”

Non solo la rottura tra i due è stata vista come una mossa strategica, ma anche alcune scene riprese all’interno della casa del Grande Fratello hanno scatenato polemiche. In particolare un video che vede Shaila alle prese con la cucina, urlante e gesticolante in maniera esagerata, ha sollevato una valanga di critiche. Molti hanno interpretato il suo comportamento come un tentativo di attirare l’attenzione del pubblico, cercando di sembrare simpatica in vista della finale.

“La gatta continua imperterrita a provarle tutte pur di arrivare in finale. Ora cerca di fare la simpatica risultando solo patetica. Dio mio quanto è cringe sta tipa“, si legge a corredo del filmato che mostra la concorrente ‘cantare’e dimenarsi mentre prepara il pranzo. “Mamme mia che ridicola, non ha nulla di femminile, non sa stare seduta comoda quando cammina e una scimmia, non sa parlare, non ho mai visto una ” ballerina ” così sgraziata come lei, @GrandeFratello @alfosignorini ma purtroppo questo passa il GF”, si legge ancora.

“Le hanno detto che quando è entrata era diversa e sta provando a riproporsi, però nel frattempo sono passati mesi e sarebbe più autentica nel far emergere la sua stanchezza nello stare chiusa lì, così è forzarsi a ciò che non si sente”, “Quando esce non dovrà neanche fare dei provini… dopo questo video chi aveva qualcosa da proporle ha stracciato il contratto”, “Io non la sopportavo prima, ora è peggio…..poretta mi spiace proprio x lei sembra invasata e x niente simpatica @GrandeFratello chiamala in confessionale e spiegale che dovrebbe essere se stessa cosi nn lo è. Ostentare rende ridicoli“, si legge ancora.