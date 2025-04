Durante l’appuntamento domenicale di ieri pomeriggio, Mara Venier ha aperto la nuova puntata di Domenica In con una stoccata che ha rapidamente infiammato i social e acceso l’attenzione dei media. Fin dalle battute iniziali, la conduttrice non ha perso occasione per lanciare una frecciatina piuttosto diretta alla concorrenza televisiva, e in particolare al programma Verissimo, condotto da Silvia Toffanin su Canale 5.

Il momento si è consumato durante i saluti di apertura, quando la padrona di casa, come da tradizione pasquale, ha voluto recitare una poesia nel suo dialetto veneto. Prima però ha ricordato ai telespettatori il lungo percorso che l’ha vista protagonista del contenitore domenicale di Rai 1: “Quando ho condotto la mia prima Domenica In era il 1993 e sono ancora qua”, ha detto con un sorriso carico di orgoglio e ironia. Subito dopo, ha intonato la tradizionale filastrocca: “Xe Pasqua, xe Pasqua, che caro che go’, se magna fugassa, se beve cocò”, che tradotta suona come “È Pasqua, è Pasqua, che piacere che ho, si mangia focaccia, si bevono le uova”.

Mara Venier bacchetta Silvia Toffanin: cosa ha detto

Tutto sembrava rientrare nei consueti toni di festa, ma pochi minuti dopo, mentre si preparava a lanciare la pubblicità, è arrivata la frase che ha dato il via alle interpretazioni maliziose: “A tra poco con tanti ospiti! Ma tanti, tanti, tanti. E siamo in diretta noi eh”. Proprio quell’ultima parte, “siamo in diretta noi eh”, ha lasciato ben poco spazio ai dubbi. Un commento pronunciato con enfasi e tono allusivo, che in molti hanno letto come una critica rivolta ad altri programmi che, nella stessa fascia oraria, vengono trasmessi in differita o addirittura in replica.

Il bersaglio più evidente è stato Verissimo, l’appuntamento pomeridiano di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, che proprio ieri ha mandato in onda una selezione di vecchie interviste nel formato Le Storie di Verissimo. Un contenuto dunque già visto e non inedito, in contrasto con l’impegno della diretta sottolineato da Mara Venier. Non è la prima volta che tra le due trasmissioni si percepisce una velata competizione, ma in questo caso il riferimento è apparso particolarmente esplicito.

Mara Venier e la velata frecciata a #Verissimo e Silvia Toffanin?#AscoltiTv pic.twitter.com/Cf3xeAVNIa — Che aria tira❔ (@cheariatira) April 7, 2025

Se la scelta di sottolineare la diretta può essere letta come una rivendicazione di autenticità e impegno professionale, non si può ignorare che arrivi in un momento in cui il pubblico televisivo è sempre più attento a questi dettagli. In un panorama in cui la televisione generalista fatica a trattenere l’attenzione degli spettatori, l’essere “live” può rappresentare un punto di forza da rimarcare con orgoglio. E Mara Venier, con la sua esperienza e il suo fiuto per lo spettacolo, sa bene come giocarsi le sue carte.