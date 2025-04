Il programma condotto da Mara Venier si avvia alla conclusione e, stando a quanto riportato dal giornalista Giuseppe Candela su Dagospia, non tornerà nella prossima stagione televisiva. La decisione, che al momento non ha trovato conferme ufficiali né da parte della Rai né della stessa conduttrice, sembra ormai quasi definitiva: la trasmissione non sarà rinnovata e verrà cancellata dal palinsesto. Dagospia, infatti, scrive senza mezzi termini: “Al sabato pomeriggio si cambia e la prima novità quasi certamente riguarderà la cancellazione di ‘Le stagioni dell’amore’ dal palinsesto di Rai1”.

Non è chiaro quale sia la motivazione dietro questa scelta. Il programma “Le stagioni dell’amore”, trasmesso il sabato pomeriggio su Rai Uno e prodotto da Blu Yazmine è partito il 9 novembre. Si presentava come un esperimento originale nel panorama dei programmi dedicati ai sentimenti, rivolgendosi a un pubblico spesso trascurato dalla televisione: quello degli over 60. La trasmissione racconta il viaggio di donne e uomini alla ricerca di un nuovo amore, ambientato su un suggestivo treno, cornice simbolica e romantica di un percorso interiore e sentimentale.

Mara Venier, il suo programma verso l’addio

Elemento distintivo del format è l’uso degli “avatar”: giovani interpreti che danno volto e voce alle emozioni e alle parole degli over 60, guidati tramite auricolare. Questo stratagemma consente ai protagonisti di presentarsi e raccontarsi attraverso il filtro della loro giovinezza, mantenendo inizialmente il mistero sulla loro identità attuale. Una trovata tanto insolita quanto poetica, che ha saputo affascinare una parte del pubblico, offrendo una narrazione alternativa dell’amore nella terza età.

Nonostante l’originalità e l’apprezzamento di una nicchia di spettatori, gli ascolti si sono mantenuti in una fascia media, con una media di circa 1,3 milioni di telespettatori a puntata e uno share intorno al 10%. Alcune puntate, però, hanno fatto segnare risultati più alti, come l’11 gennaio con 1,5 milioni o il 22 marzo, quando si è toccata quota 1,6 milioni. Numeri che, seppur discreti, evidentemente non sono bastati a garantirne la continuità.

Con le 21 puntate previste ormai prossime al termine, resta il dubbio se “Le stagioni dell’amore” sarà ricordato come un progetto coraggioso ma troppo avanti per la televisione generalista o come un esperimento che, pur nella sua eleganza e unicità, non ha trovato pieno riscontro nel grande pubblico. Nel frattempo, tutto tace da parte della Rai e di Mara Venier, ma l’addio sembra ormai scritto.