Mentre la stagione televisiva si avvia lentamente alla sua conclusione, dietro le quinte del piccolo schermo si cominciano a delineare i primi movimenti strategici in vista dell’autunno. I piani alti di Rai e Mediaset sono già all’opera per definire il nuovo assetto dei palinsesti, e in queste ore stanno emergendo indiscrezioni che potrebbero cambiare il volto della domenica pomeriggio televisiva. Secondo quanto riportato dal giornalista Giuseppe Candela su Dagospia.it, l’Azienda Pubblica starebbe seriamente considerando una rivoluzione nella sua programmazione post-Domenica In, con un possibile addio al programma Da noi… a ruota libera, condotto da Francesca Fialdini.

Il futuro della trasmissione domenicale di Rai Uno, infatti, sembra sempre più incerto. Da tempo si mormorava di una possibile sostituzione, ma adesso le voci trovano una sponda più concreta: l’ipotesi è che la conduzione del pomeriggio domenicale possa passare a Nunzia De Girolamo, volto già noto al pubblico della rete per il suo ruolo in Ciao Maschio. Candela non lascia spazio a dubbi, scrivendo che “De Girolamo potrebbe conquistare la seconda parte della domenica pomeriggio, fascia attualmente occupata da Francesca Fialdini con Da noi a ruota libera”. Una mossa che non arriva certo a sorpresa, considerando che il nome della De Girolamo circola da tempo nei corridoi Rai come quello di una figura pronta a ricoprire ruoli più rilevanti.





Francesca Fialdini sostituita da Nunzia De Girolamo?

L’operazione avrebbe un peso ancora maggiore se letta alla luce delle recenti difficoltà di altri programmi della rete. Candela aggiunge infatti un altro elemento alla partita, rivelando che De Girolamo sarebbe stata presa in considerazione anche per la fascia del sabato pomeriggio, dove Sabato in Diretta, condotto da Emma D’Aquino, ha faticato a ottenere risultati soddisfacenti. “Il nome di De Girolamo è stato accostato anche al sabato pomeriggio”, conferma Candela, sottolineando come l’ex parlamentare e ormai navigata conduttrice stia diventando un elemento sempre più centrale nelle strategie di Viale Mazzini. “Se è vero è vergognoso. Di sicuro non le hanno detto neppure grazie”, si legge su X.

E Francesca Fialdini? Se davvero dovesse essere messa da parte nel pomeriggio domenicale, non per questo resterebbe fuori dai giochi. Al contrario, le indiscrezioni parlano di nuove opportunità per lei sul terzo canale della Tv di Stato. “Fialdini, già volto di Rai3, potrebbe essere ricompensata e ottenere più spazio sulla terza rete”, scrive ancora Candela. Un segnale che l’azienda potrebbe voler rinnovare la fiducia alla giornalista e conduttrice toscana, magari affidandole nuovi progetti su un terreno più affine al suo stile.

Sebbene aprile non sia ancora finito, l’aria di cambiamento si fa già sentire con forza nei piani della Rai. Le mosse che si stanno studiando in questi giorni avranno un peso decisivo sulla fisionomia della prossima stagione televisiva, che sembra destinata a riservare più di una sorpresa. Le partite sono aperte e i protagonisti in campo non mancano: la sfida dell’audience si gioca, come sempre, molto prima che si accendano le luci in studio.