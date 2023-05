Situazione sempre più tesa nel mondo della televisione. La conduttrice Francesca Fialdini, che da diversi anni presenta sulla Rai la trasmissione Da noi a ruota libera, ha deciso di scrivere un post che ha preso di mira determinate personalità. E ormai l’ambiente del piccolo schermo sta diventando sempre più bollente e quelle che si presentano davanti a noi sono settimane che saranno sempre più incandescenti e, ovviamente, non ci riferiamo solamente al torrido clima estivo.

Come ben sapete sono in tanti i conduttori che sono in fermento, basti pensare agli addii di Fabio Fazio e Lucia Annunziata e alla possibilità che anche Serena Bortone possa prendere una decisione simile. Ora a rompere il silenzio su un tema parecchio delicato è stata Francesca Fialdini. La presentatrice Rai non ha fatto troppi giri di parole e se l’è presa proprio con loro, scatenando nuove discussioni in tv.

Leggi anche: “Lascia La7”. Myrta Merlino, si conosce già il suo futuro: “Ecco dove la vedremo”





Francesca Fialdini, la furia della conduttrice Rai: “Insopportabili”

E ora la tensione è sempre più palpabile nel settore della televisione e anche Francesca Fialdini non sembra essere molto serena. Il volto della Rai, apprezzato dal pubblico del primo canale della tv di Stato, ha approfittato di qualcosa che ha visto su La7 durante la trasmissione PiazzaPulita di Formigli per dire la sua. E ha sferrato un durissimo attacco nei riguardi dei politici, che dovrebbero cambiare atteggiamento secondo la sua opinione.

Fialdini ha quindi scritto su Instagram, come riportato dal sito Gossip e Tv: “La spocchia insopportabile di politici che dicono ai ragazzi ‘sei troppo giovane per capire” oppure “io devo imparare l’educazione da te?”. Sì, evidentemente”. Quindi, una vera e propria stoccata nei confronti della politica, infatti alcuni esponenti prenderebbero di mira queste persone molto più piccole di loro solo perché hanno un’età anagrafica di parecchio inferiore. Ma non sono valutati realmente per le loro qualità.

Francesca Fialdini è alla guida di Da noi a ruota libera dal 2019, mentre quest’anno ha iniziato la conduzione del programma Le ragazze su Rai3. In precedenza, parliamo del 2022, ha presentato anche Premio Campiello e Ci vuole un fiore.