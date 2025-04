In queste ore, Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli, ex concorrenti del Grande Fratello e fidanzati nella vita, sono finiti al centro delle cronache per un episodio drammatico che li ha visti protagonisti. Un furto avvenuto nella casa di Chiara si è trasformato in un’aggressione, quando le due ladre, colte sul fatto, hanno reagito violentemente nei confronti della coppia.

A raccontare il fatto è stato proprio Alfonso D’Apice, che tramite Instagram ha condiviso i dettagli di quel momento terribile. In una storia pubblicata sui social, il giovane napoletano ha spiegato come sono andate le cose: “Hanno provato a scappare, Chiara le ha inseguite. Sono uscito dalla doccia, Chiara è riuscita a bloccarle per le scale, ma l’hanno aggredita. Nel frattempo sono arrivato io, c’è stato casino e di colluttazioni. Abbiamo provato a bloccarle. All’inizio siamo riusciti, loro provavano a scappare e hanno spinto Chiara per le scale, ed è caduta”.

“Derubati e aggrediti”. Alfonso e Chiara, choc e carabinieri dopo il Grande Fratello





Chiara e Alfonso, la decisione social dopo il Grande Fratello

D’Apice ha poi aggiunto che durante il furto sono stati rubati alcuni oggetti di valore. “Abbiamo visto cosa hanno rubato. Hanno preso la collana di mio padre che avevo lasciato sul divano. Hanno preso il portafoglio di Chiara con soldi, documenti, e tutto ciò che aveva. Fortunatamente i miei documenti erano da un’altra parte”, ha raccontato Alfonso, visibilmente scosso dall’accaduto.

L’episodio non è stato l’unico motivo per cui Chiara e Alfonso sono finiti al centro dell’attenzione in queste ore. Infatti, molti utenti sui social hanno notato che la coppia ha deciso di rendere il loro profilo Instagram privato. Questo cambiamento ha scatenato una serie di speculazioni da parte degli utenti, che hanno ipotizzato che la decisione fosse una mossa strategica per generare hype attorno alla coppia e attirare più follower. Secondo alcuni, questa scelta potrebbe essere stata fatta per incrementare l’engagement e l’interesse verso la loro vita privata.

ma guardate la coincidenza mettersi il

profilo privato solo per hype pic.twitter.com/5ZSOiRimJ6 — Musaven 🪐 (@ehiholabebe) April 2, 2025

“Ma guardate la coincidenza mettersi il profilo privato solo per hype”, scrive qualcuno su X. “Stanno facendo un caso di stato giusto per ritardare di 24 h la loro caduta nel dimenticatoio!!!!”, “Se sparissero proprio dai social sarebbe meglio ancora”, “Ma se lo ignorassimo non sarebbe meglio ? Il nulla merita il niente”, “Ci restassero in privato… chi mai vorrà seguirli?!?!”, si legge. E poi c’è chi sostiene che i due avevano i follower in calo e quindi questo sarebbe il reale motivo della privacy nel profilo Instagram. “Vogliono fare hype ma nessuno se li cagh*** in questo momento a fare hype sono Lorenzo, Shaila, Zeudi Javier e Helena, il resto alla gente frega poco”.