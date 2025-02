Sta succedendo il delirio fuori dal Grande Fratello con Iago protagonista di gesti eclatanti, che stanno indispettendo il pubblico. Da essere un concorrente amato ora è finito nella bufera da quando è uscito dalla casa, alla luce degli ultimi comportamenti che non gli sono stati perdonati dai telespettatori. L’ex gieffino ha anche replicato, ma la situazione resta tesissima.

Dunque, all’esterno del Grande Fratello Iago si è reso artefice di alcune decisioni che hanno fatto innervosire tantissimi seguaci del reality show. Lo hanno attaccato duramente, visto che in precedenza l’attore spagnolo ha reagito in una maniera che per molti è stata ritenuta sconsiderata.

Leggi anche: “Hanno detto tutto”. Riunione al Grande Fratello, concorrenti sconvolti da quello che è successo





Grande Fratello, bufera su Iago: pubblico furioso con lui, il motivo

Iago ha attaccato diversi fandom del Grande Fratello, puntando su termini come libertà, idolatria e fanatismo stando al resoconto del sito Ilsussidiario.net. A quel punto parecchi utenti si sono scagliati contro l’ex concorrente: “Ti abbiamo dovuto sopportare per mesi nel programma, ora anche su X”, “Basta che siamo liberi da te“. E a quel punto Garcia ha perso la testa, facendo scelte drastiche.

A quel punto Iago avrebbe deciso di bloccare tutti gli utenti a lui scomodi, i cosiddetti hater, ma alcuni lo hanno accusato di aver esagerato. Infatti, avrebbe cancellato pure gli account che davano semplicemente sostegno a Zeudi e Shaila. E un’internauta gli ha detto: “E come mai stai bloccando tutti? Non siamo liberi di esprimere le nostre opinioni o conta solo la tua?”.

bloccare è anche mia libertà… i fanatici non siete del mio interesse. Ciao — Iago Garcia (@iagogarcia_real) February 26, 2025

E lui ha replicato: “Bloccare è anche mia libertà… I fanatici non siete del mio interesse. Ciao“. La battaglia tra Iago e questi utenti è destinata a proseguire.