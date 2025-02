Nella notte appena trascorsa, la casa del Grande Fratello è stata teatro di eventi che hanno profondamente scosso sia i concorrenti che il pubblico. La reazione del pubblico non si è fatta attendere: sui social media, numerosi spettatori hanno espresso indignazione per quanto accaduto, chiedendo provvedimenti immediati come accaduto durante le scorse edizioni, quando le squalifiche erano molto più frequenti a seguito di determinati comportamenti.

Questa non è la prima volta che il Grande Fratello si trova al centro di polemiche per comportamenti inappropriati all’interno della casa. In passato, episodi simili hanno portato a squalifiche e provvedimenti disciplinari nei confronti dei concorrenti coinvolti. Basta ricordare l’episodio di cui fu protagonista Daniele Dal Moro, squalificato dal Grande Fratello Vip durante la settima edizione del programma, il 17 marzo 2023.

Grande Fratello, concorrenti sconvolti da Lorenzo

La decisione era stata presa a causa di ripetuti comportamenti irruenti nei confronti della fidanzata Oriana Marzoni nonostante i numerosi richiami ricevuti nelle settimane precedenti. Maria Teresa, Stefania, Tommaso, Mariavittoria, Mattia, Amanda e Federico sono rimasti scioccati dall’accaduto. Nessuno di loro si aspettava una reazione così esagerata da parte di Lorenzo. I concorrenti si sono riuniti in giardino, dove hanno discusso a lungo su quanto accaduto.

Gli inquilini della casa hanno rivelato che il ragazzo avrebbe aperto l’armadio della sua fidanzata e strappato dei fogli che le aveva scritto: “Poi ha preso il quadro verde, l’ha sbattuto a terra davanti l’armadio. Ha anche buttato i cuscini in piscina”. “Il quadro glielo ha regalato per il compleanno”, ha detto Tommaso agli altri. Maria Teresa ha confermato: “Sì è quello”. Poi Federico ha detto che lui si è spostato nel letto di Iago in modo da lasciare spazio a Lorenzo che evidentemente voleva dormire da solo.

Ridicolo lui è ridicoli chi li sostiene! A Lollo frega un cazzo della gatta ma la gente ci vede amore … tenetevelo questo amore ! A me un uomo così manco col binocolo!#grandefratello pic.twitter.com/30Xc1ba44w — la uallera (@ETTA184298) February 27, 2025

La sfuriata di Lorenzo ha preoccupato gli inquilini della casa e il pubblico a casa. “Va aiutato, ad uscire dalla casa”, “Complimenti a chi ha votato sto pazzo”, “Quello è malato non so fuori cosa potrebbe fare senza telecamera”, sono stati i commenti del web, sconvolto per la reazione choc che ha avuto Lorenzo.