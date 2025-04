L’esperienza del Grande Fratello continua a far parlare di sé anche settimane dopo la conclusione del programma, soprattutto grazie a una delle reunion più chiacchierate della stagione. Protagoniste della vicenda sono Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, due ex volti storici di Non è la Rai, che durante il reality hanno condiviso l’avventura televisiva come un’unica concorrente, insieme a Eleonora Cecere. Il trio ha rappresentato un vero e proprio tuffo nel passato per i fan dello show, ma l’idillio pare essersi incrinato quando le dinamiche del post-reality hanno portato a galla qualche tensione inaspettata.

La scintilla si è accesa proprio in occasione del debutto del nuovo progetto social lanciato da Pamela Petrarolo, intitolato L’Angolo Malala. Si tratta di un format che mescola chiacchiere e confessioni, nel quale l’ex gieffina ospita personaggi noti per approfondire tematiche legate sia alla loro carriera che a vicende più personali. E quale migliore ospite per la prima puntata se non Ilaria Galassi, compagna di viaggio e amica di vecchia data? Tuttavia, l’intervista ha preso una piega inaspettata, trasformandosi in una sorta di resa dei conti.

Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo, lite choc in diretta

Il momento critico è arrivato quando Pamela, con tono deciso, ha domandato: “Cosa ci dici di questo legame così profondo con Zeudi Di Palma?”. La domanda ha sorpreso Ilaria, che ha subito replicato con una provocazione: “Allora io ti chiedo come mai hai avuto questa amicizia così profonda con Helena?”. Una risposta che ha fatto infuriare la Petrarolo, la quale ha tagliato corto affermando: “Le domande le faccio io”. A quel punto, come riportato anche nel video pubblicato online, la situazione è degenerata in un’accesa discussione, sebbene le immagini della lite non siano mai state diffuse, per volontà comune delle due protagoniste.

Nonostante il momento di tensione, la situazione si è successivamente rasserenata. Pamela e Ilaria, infatti, hanno avuto modo di chiarirsi lontano dai riflettori e l’intervista è potuta riprendere in un clima più disteso. L’atmosfera è tornata serena, dimostrando che, anche dopo uno scontro acceso, la stima reciproca può prevalere.

Questo episodio ha confermato ancora una volta come il Grande Fratello riesca a lasciare strascichi ben oltre la messa in onda. Non solo nelle dinamiche del gioco, ma anche nei rapporti umani che, sebbene costruiti davanti alle telecamere, spesso trovano nella realtà post-reality la loro vera natura. E chissà che L’Angolo Malala, con le sue interviste senza filtri, non diventi uno dei nuovi spazi privilegiati per scoprire queste verità.