Nonostante sia iniziato da appena tre settimane, The Couple sembra già aver esaurito il poco entusiasmo con cui era stato accolto. Il nuovo reality di Canale 5, condotto da Ilary Blasi, stenta a decollare e i primi segnali sono tutt’altro che incoraggianti. L’idea di base del programma, che riprende lo schema del Grande Fratello ma con la novità della partecipazione in coppia, non ha convinto né appassionato. Gli ascolti parlano chiaro: dopo appena due puntate, la delusione tra i telespettatori è tangibile, tanto che sul web già si invoca una chiusura anticipata.

Ilary Blasi, reduce da una stagione non particolarmente brillante, si ritrova al timone di un progetto che, al momento, pare destinato a naufragare. Sebbene la conduttrice sia considerata da molti una figura carismatica e di richiamo per il pubblico, la sua presenza non sembra bastare per salvare The Couple. Il format appare infatti troppo simile a quello già visto e rivisto del Grande Fratello, la cui ultima edizione – chiusa con la vittoria di Jessica Morlacchi – si è trascinata per oltre sei mesi raccogliendo risultati al di sotto delle aspettative. Canale 5, insomma, si ritrova ancora una volta a dover fare i conti con un prime time in affanno.

The Couple trema: “Riunione d’emergenza a Mediaset”

A rendere la situazione ancor più incerta, è la totale assenza di elementi realmente innovativi. I concorrenti, rigorosamente vip, condividono la solita casa, affrontano prove settimanali e rischiano l’eliminazione, il tutto condito da dinamiche relazionali già viste. Alla fine, vince la coppia che riesce a resistere più a lungo, ma il senso di déjà vu è inevitabile. Questa mancanza di originalità potrebbe costare cara alla produzione, che secondo indiscrezioni starebbe già valutando la possibilità di interrompere il programma in anticipo. Una sorte che ricorderebbe quella de La Talpa, altro reality naufragato prematuramente, condotto da Diletta Leotta.

A gettare ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato Deianira Marzano. La nota influencer ed esperta di gossip ha rivelato attraverso i suoi canali che a Cologno Monzese si sarebbe tenuta una “riunione d’emergenza”. Secondo le sue fonti, i vertici Mediaset sarebbero nel caos dopo i dati deludenti delle prime puntate. La Blasi stessa sarebbe stata messa in discussione. “Clamoroso dietro le quinte di The Couple: ai vertici è caos”, ha scritto Marzano, aggiungendo: “Secondo voci di corridoio, dopo i dati d’ascolto disastrosi delle prime due puntate, ci sarebbe stata una riunione d’emergenza a Cologno Monzese. Ilary Blasi sarebbe stata messa in discussione e, pare che alcuni dirigenti stiano spingendo per chiudere il programma prima del previsto. Un insider avrebbe sussurrato: ‘Non possiamo permetterci altri flop. È una questione d’immagine’”.

Se confermate, queste indiscrezioni rivelano una tensione palpabile dietro le quinte, che mette a rischio non solo il destino del programma, ma anche la posizione della sua conduttrice. Il futuro di The Couple è dunque appeso a un filo, e le prossime settimane saranno decisive per capire se il reality riuscirà in qualche modo a risalire la china o se, come molti già temono, verrà presto archiviato come l’ennesimo progetto televisivo nato sotto una cattiva stella.