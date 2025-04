Il reality The Couple, condotto da Ilary Blasi, si avvia verso una chiusura anticipata che ha colto molti di sorpresa, soprattutto tra i telespettatori più affezionati. Gli ascolti decisamente inferiori alle aspettative hanno spinto la produzione a rivedere i piani, tagliando il numero di puntate previste e accelerando il cammino verso la finale. In un contesto dove la sorte sembra avere un ruolo predominante, le strategie dei concorrenti diventano fondamentali per cercare di rimanere in gioco e conquistare il montepremi da un milione di euro.

Un premio così alto ha suscitato polemiche tra il pubblico, che lo ritiene sproporzionato rispetto alla brevità della competizione. La riduzione del numero di puntate viene vista come un’ingiustizia, e molti si chiedono se un percorso così breve possa davvero giustificare una ricompensa tanto cospicua. Nonostante le critiche, il gioco prosegue e le dinamiche tra i concorrenti si fanno sempre più intense e delicate, come dimostra il caso di Irma Testa e della sorella Lucia, ora in una posizione rischiosa.

Leggi anche: “Si lasciano”. Grande Fratello, finisce male per la coppia: “Lei è stufa, lui troppo geloso”





The Couple, il piano su Jasmine e Pierangelo

Le due sorelle, penalizzate insieme a Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco da due punti che peseranno nelle prossime nomination, si trovano ora a dover reagire con lucidità e astuzia. Irma Testa ha deciso di confrontarsi apertamente con Giorgia Villa, cercando di capire con lei quale strategia adottare per non finire al centro delle votazioni. La loro discussione, avvenuta sotto il sole, si è trasformata in un vero e proprio summit tattico, in cui entrambe hanno stabilito che la priorità sarà evitare dispersione di voti, puntando direttamente contro la coppia formata da Pierangelo e Jasmine.

Tuttavia, la scelta non è priva di conseguenze emotive. “Per me è un colpo al cuore”, ha confessato Giorgia Villa riferendosi a Pierangelo, suo amico stretto. Ma il contesto del gioco, si sa, non lascia spazio ai sentimentalismi e impone decisioni spesso difficili e dolorose. L’idea finale delle due concorrenti è quella di comunicare tra loro il voto attraverso un semplice sguardo durante la diretta, mantenendo così un’intesa segreta agli occhi degli altri.

Con l’immunità in palio per una delle coppie e l’eliminazione assicurata per un’altra, la posta in gioco è altissima. La domanda che si fanno ora i fan è se Irma e Giorgia riusciranno davvero a portare a termine il loro piano senza intoppi. Il conto alla rovescia per la finale è iniziato, e ogni mossa può fare la differenza tra la gloria e l’uscita di scena.