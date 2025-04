Colpo di scena sulla coppia del Grande Fratello 2024-2025. Infatti, nonostante all’esterno tutti siano sicuri del loro amore, ci sarebbero problemi non di poco conto e sarebbe ormai entrata in crisi. Dunque, la situazione sarebbe in alto mare e a quanto pare sarebbe lui la causa di tutto.

Una coppia del Grande Fratello potrebbe quindi essere entrata in una crisi importante, che in futuro potrebbe pure mettere a repentaglio la stessa relazione sentimentale. Andiamo a vedere insieme cosa è stato detto sul loro conto e soprattutto chi ha saputo queste preziose informazioni.

Coppia del Grande Fratello in crisi: “Lui troppo geloso”

A parlare di questa coppia del Grande Fratello, che attualmente sarebbe in crisi dopo l’idillio iniziale, è stata l’opinionista Viviana Bazzani su TikTok: “Ho una novità su due persone del Grande Fratello. C’è una coppia di questo GF, i due in pubblico dicono che va tutto bene, loro si vogliono bene, tutto a posto. Dopodiché lei si è confidata pochi giorni fa con una sua amica e all’amica avrebbe detto che si sente troppo il fiato sul collo. Per ora va bene, ma se la situazione è così, allora sta iniziando a pesarle. Quindi io sento rumori di scricchiolii, eh sì, molti scricchiolii, molti divieti, molto fiato sul collo”.

Inizialmente si era pensato a Chiara ed Alfonso, ma alcune fan hanno respinto questa ipotesi: “Non sono loro perché li ho visti oggi innamorati e allegri più che mai”. E poi è stato detto chi potrebbe essere invece in difficoltà come coppia: “Saranno MaVi o Helena“. Quindi, a rischio ci sarebbero i rapporti amorosi tra Mariavittoria e Tommaso o tra la brasiliana e Javier.

Conferme ufficiali sui nomi non ce ne sono, ma se le problematiche sentimentali dovessero diventare tante, potrebbero essere i diretti interessati ad uscire allo scoperto per informare i fan.