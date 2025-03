Zeudi Di Palma è tra le protagoniste assolute di questa 18esima edizione del Grande Fratello. L’ex Miss Italia è stata al centro della puntata andata in onda lunedì 17 marzo ed è finita sotto attacco da diversi inquilini della casa. In primis Helena Prestaes, la quale non ha accettato che le sua parole sulla sua confusione siano state travisate (la modella ha detto di non aver fatto alcun riferimento alla sessualità di Zeudi ma semplicemente alla sua confusione sentimentale) ma anche da Federico Chimirri.

Lo chef ha accusato la concorrente di aver messo in atto uno schema per arrivare in finale, si è complimentato per la strategia, e in queste ore è finito al centro delle critiche delle Zelena, arrivate perfino a minacciarlo di morte. La concorrente è stata criticata non solo da alcuni concorrenti del Grande Fratello, ma anche dal pubblico.

Leggi anche: “Loro due, un sogno”. Helena e Lorenzo, dopo la tregua al Grande Fratello cosa sta succedendo quasi alla fine





Grande Fratello, Zeudi: “Dovrò andare al mare con il bodyguard”

Le fan di Helena e dei suoi amici non ha visto di buon occhio il comportamento di Zeudi e le critiche sono arrivate anche dopo la violenta lite tra le due scatenata dopo la puntata. Ma c’è di più, perché l’ex Miss Italia, ben felice di essere arrivata in finale insieme a Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi, si è lasciata andare a delle parole che hanno scatenato molti utenti social.

Mantre Zeudi si trovava in giardino insieme a Chiara, l’ex miss stava parlando dei suoi programmi per l’estete e ha detto: “Andrò al mare da sola con i libri, anzi no, perché mi importunano. Vado con mamma cosi mi fa da bodyguard“, facendo riferimento ai fan che, secondo lei, le andranno dietro mentre si troverà in spiaggia. Ovviamente la frase pronunciata dalla De Palma ha gelato tutti e sui social non sono mancate le critiche.

La Miss “ andrò al mare da sola con i libri anzi no perché mi opportunano vado con mamma cosi mi fa da bodyguard “

È arrivata Adriana Lima spostateve wow #grandefratello pic.twitter.com/gRQA2WmEiL — FATOS 🎀 (@fatos29_) March 18, 2025

“‘Andrò al mare da sola con i libri, anzi no, perché mi importunano. Vado con mamma cosi mi fa da bodyguard‘, È arrivata Adriana Lima spostateve wow”, ha commentato qualcuno. “Mi sono ricreduta a due settimane dalla fine. Mi brucia il dito per i voti dati in passato… che tristezza! Lo ammetto, ho cambiato totalmente il mio punto di vista e percezione. Quando sento parlare Zeudi e Shaila devo cambiare canale!”, ha scritto una ex Zelena.

“Quando si perde il senso della realtà. Un’altra che non potrà andare nemmeno al cinema Ahaha”, è il commento di un’utente che si riferisce a quanto detto lo scorso anno da Anita. “Ma chi se la caga ma tutta questa presunzione, ma chi c*** è manco fosse Naomi Campbell, vola basso”, “Che schiaffo con la realtà che avrà la miss una volta uscita da lì”, si legge ancora.