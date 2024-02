Da brividi il racconto di alcuni concorrenti del Grande Fratello, che hanno fatto una scoperta disgustosa all’interno del bagno. La prima a parlare di questo incredibile ritrovamento è stata Beatrice, poi hanno preso la parola Greta e Rosy Chin apparsa sconvolte. E ora è partita la caccia al responsabile, che dovrà necessariamente evitare simili situazioni in futuro.

Nella casa del Grande Fratello questi gieffini hanno cominciato a parlare della scoperta disgustosa in bagno, ma la regia ha provato a censurare il discorso. Il pubblico ha ugualmente sentito le parti più rilevanti della conversazione ed è venuto fuori ciò che è stato rinvenuto nelle vicinanze del bidet. Probabilmente non era mai successa una cosa del genere in passato.

Grande Fratello, scoperta disgustosa in bagno: “Stava vicino al bidet”

La prima a gridare prima della diretta del Grande Fratello del 26 febbraio è stata Beatrice, che dopo aver appreso della scoperta disgustosa nel bagno, ha dunque esclamato: “Ragazzi, chi l’ha lasciato qui in bagno? Sì esatto, è in bagno”. Greta ha chiesto subito delle spiegazioni: “Oddio, ma un pezzo nel senso che è rimasta lì galleggiante?“. Ma la verità è stata ancora più scioccante.

Ebbene sì, nel bagno del GF era posizionato a terra un pezzo di cacca proprio nei pressi del bidet. Rosy ha infatti chiarito: “No, magari, è per terra messo vicino al bidet. Ho appena mangiato lo yogurt e mi sta tornando su dallo schifo di questa situazione. Se penso a questo ritrovamento disgustoso non mangio nemmeno dopo”. E Greta: “Ma state scherzando? Ma com’è possibile che sta vicino al bidet? Ma che schifo ragazzi“.

ADDIRITTURA HANNO LASCIATO UN PEZZO DI CACCA PER TERRA VICINO AL BIDET!!! MA QUANTO SONO MAIALI??#LUZZERS #GrandeFratello pic.twitter.com/8Ola37LBE6 — 🐍Ross🐍 (@DigerossRoss) February 26, 2024

Non si sa ovviamente chi sia stato il colpevole, ma Greta è sembrata una delle più incredule: “Ma chi è stato? Vorrei proprio saperlo perché non capisco come possa succedere una cosa del genere. A qualcuno forse era rimasto attaccato e non se n’è accorto alzandosi? Giuro che non me lo spiego”.