Il Grande Fratello è finito con la vittoria a sorpresa di Perla Vatiero e per i gieffini è stato tempo di festeggiare. Dopo sei mesi trascorsi all’interno del loft di Cinecittà i concorrenti di questa 17esima edizione si sono ritrovati per un grande party di fine stagione. Dai “veterani” Rosy Chin, Anita Olivieri e Letizia Petris a Giuseppe Garibaldi, Marco Maddaloni e gli ultimi arrivati come Alessio Falsone fino a Rebecca Staffelli, che durante le dirette si è occupata della postazione dei socia, e tanti altri.

Radunati in un locale a Roma sud, gieffini si sono concessi una notte di balli e divertimento. Presenti Alessio Falsone, Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi, Fiordaliso, Federico Massaro, Rosy Chin, Sergio D’Ottavi, Greta Rossetti, Marco Maddaloni, Angelica Baraldi, Grecia Colmenares, Letizia Petris, Marco Fortunati, Stefano Miele, oltre naturalmente alla vincitrice Perla Vatiero e Mirko Brunetti.

Massimiliano Varrese, dopo il Grande Fratello nessun post su Instagram

C’erano però due grandi assenti: Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese. L’attrice, forse per la troppa stanchezza e il ritardo dei mezzi di trasporto, ha deciso di non partecipare alla festa. La Luzzi, ha infatti preferito tornare a Roma dai figli Valentino ed Elia, che ovviamente non vedeva dall’11 settembre 2023. Come detto, mancava anche Massimiliano Varrese.

Probabilmente anche Massimiliano Varrese ha deciso di tornare dalla figlia, avuta dall’ex moglie Valentina Melis, e quindi per questo motivo non ha partecipato alla festa del Grande Fratello. Alcuni pensano che il concorrente non abbia festeggiato con gli altri gieffini per via degli ultimi avvenimenti nella casa, ovvero dopo le liti con Letizia e gli altri giovani, ma ovviamente non c’è una conferma. In queste ore, i fan dell’attore hanno notato un altro curioso particolare.

Mentre i profili social dei concorrenti del Grande Fratello pullulano di storie, post e commenti, quello di Massimiliano Varrese è fermo al post della scorsa settimana, quello in cui chi si occupava del suo account Instagram aveva ringraziato per aver mandato l’attore in finale. Cosa è successo? Perché Massimiliano non ha postato niente uscito dalla casa? Al momento non è dato sapere perché, come detto, l’attore è l’unico gieffino della finalissima a non aver aggiornato il suo account social.