Si dice che Beatrice Luzzi uscirà presto dal Grande Fratello. Non certo per volere del pubblico, visto che è amatissima e quasi sempre la preferita della Casa: è stata lei a lasciarlo intendere. Il contratto dei concorrenti dovrebbe scadere a dicembre ma stando alle voci la nuova data della finale coinciderebbe con il mese di marzo o aprile 2024. Dunque così come avvenuto negli anni precedenti, allo scadere del loro contratto, gli inquilini potranno decidere se proseguire il percorso oppure lasciare il reality.

L’attrice, parlando con l’amica Fiordaliso in giardino, ha affrontato l’argomento nelle scorse e ore e quando la cantante le chiede se rimarrebbe al GF per altri 3 mesi, Bea ha una reazione di stupore. “No. Ma poi hanno detto che non lo avrebbero mai allungato come lo scorso anno“. Secondo loro, quindi il reality finirà l’ultima settimana di gennaio oppure entro le prime due di febbraio: “Abbiamo successo, guadagnerebbero… Però secondo me no“.

Leggi anche: “Aiutino a quel concorrente”. Grande Fratello, polemica sulle scelte di Cesara: “Perché proprio lui?”





“Ma che avete fatto?”: GF, l’aereo per Beatrice e la reazione di Garibaldi

Insomma, da questo discorso si è capito che Beatrice Luzzi uscirebbe a prescindere al termine del suo contratto e il motivo sarebbe legato alla famiglia. Una notizia, questa, che ha già creato caos nei suoi fan che però continuano a inviarle messaggi di affetto e supporto. L’ultimo aereo però ha fatto subito discutere.

Arriva da un gruppo di persone che evidentemente un tempo erano fan della coppia composta da Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, i cosiddetti “BeaBaldi”. Erano fan: perché quando lei ha preso le distanze dopo la confessione del bidello su Samira Lui si sono disintegrati. E difatti lo striscione è chiarissimo: “Bea solo con te ex Beabaldi”, recita. L’attrice ha subito ringraziato con calore.

“Grazie! Siete fantastici, affettuosi e spiritosissimi! Grazie, vi voglio bene, grazie che ci siete, veramente! È bellissimo, è un bellissimo segno di riconoscimento. È dura, effettivamente è stata un po’ dura da digerire, qua è tutto difficile. Ma spero di riuscire ad andare avanti con dignità e senza deludervi. Grazie. Angelica mi ha detto che questo aereo è una rivincita, però effettivamente che dirvi.. Solo grazie!”. Diversa la reazione di Garibaldi: “Non si legge! Ah sì, ex BeaBaldi. Grazie lo stesso! Non stanno più con me, ma solo con lei. Ragazzi, ma che avete fatto!”.