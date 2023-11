“Aiutino a quel concorrente”. Grande Fratello, polemica sulle scelte di Cesara: “Perché proprio lui?”

Acque agitate nella casa del Grande Fratello, esce fuori una rivelazione incredibile su un concorrente e Cesara Buonamici. La voce arriva nelle ore in cui Beatrice Luzzi ha confessato di voler uscire dalla casa a gennaio e dire no alla proroga fino a marzo a cui il programma starebbe pensando. Un eventuale addio di Beatrice sarebbe un colpo durissimo per il programma che in questa prima parte si è poggiato in larga parte sulle sue spalle.

Una dimostrazione? L’ ultimo televoto sul concorrente più amato ha registrato un plebiscito di preferenze in favore di Beatrice. Beatrice che ha fatto parlare per il suo rapporto con Varrese e, ancora di più, per quello con Giuseppe Garibaldi asfaltato nel corso dell’ultima diretta di lunedì 20 novembre.





Grande Fratello 2023, Enrica Bonaccorti contro Cesara Buonamici

L’attrice aveva sparato a zero: “Io sono arrivata alla conclusione che lui è capace di tutto. Lui è andato in giro a dire in tutta la casa a dire che io manipolo Vittorio, io dopo tutte le cose che ho perdonato e che ho visto devo pensare che è una persona di cui devo temere. Io credo che lui non sia mai stato mite, ha preso le misure e mi ha manipolata lui, mi ha usata”.

Parole che non hanno convito Cesara Buonamici che ha voluto premiare, per così dire, Garibaldi con l’immunità. Gesto che ha fatto scalpore e sul quale è intervenuta Enrica Bonaccorti. Ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 ha detto: “Ci sono cose che non capisco tipo Beatrice che continua a dar retta a Giuseppe Garibaldi”.

“Questo mi dà fastidio più di tutto perché mi dispiace“. E dispiace ancora di più il comportamento di Cesara che: “ha salvato Giuseppe e gli ha dato l’immunità. Io non riesco a crederci. Perché io credo che siamo tutte vogliose che questo uomo esca dalla Casa… No mi trattengo…”, ha concluso Enrica Bonaccorti, quasi a sottintendere che l’opinionista avrebbe un particolare simpatia Giuseppe Garibaldi tale da favorirlo nel gioco.