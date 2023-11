Pura emozione al Grande Fratello per Letizia Petris, che ha ricevuto una sorpresa che stenterà a dimenticare facilmente. Nella giornata di mercoledì 22 novembre la concorrente è stata subito richiamata anche dagli altri gieffini perché dal cielo era arrivato un messaggio bellissimo da qualcuno di speciale. E lei non poteva non commuoversi, infatti in pochi istanti sono iniziate a comparire le lacrime sul volto della ragazza, la quale è anche riuscita a dire parole significative.

Ma al Grande Fratello non c’è stato spazio nelle ultime ore solo per Letizia Petris e la sua sorpresa. Sono scoppiate polemiche su Anita Olivieri, che ha affermato: “Io sono stata presa perché ho detto al regista se voleva vedere le mie tettine“. E l’utente che ha postato il video su X ha scritto polemicamente: “Altro scivolone di Anita, lei che lo dice come se fosse una cosa normale. Giuseppe e Letizia impietriti, la censura in ritardo”. Presumibilmente la gieffina voleva solamente scherzare, ma questa sua ironia non è stata accolta con favore da molti telespettatori.

Leggi anche: “Devo dirti una cosa su Perla”. Grande Fratello, Angelica fa la sua mossa con Mirko





Grande Fratello, Letizia Petris riceve una bellissima sorpresa

Come riportato dal sito ufficiale del Grande Fratello, Letizia Petris ha alzato lo sguardo al cielo e si è subito accorta di questa importante sorpresa. Infatti, persone a lei molto care le hanno donato un messaggio aereo meraviglioso. Quando ha capito chi l’avesse inviato è scoppiata a piangere e non ha fatto altro che ringraziare a voce alta i mittenti. Vediamo insieme cosa le hanno scritto e soprattutto chi ha fatto tutto questo.

Letizia ha ricevuto quindi questo messaggio: “Leti, fieri di te. Mum & Elimat &TT Italia“. Quindi, sono stati la sua madre, i familiari più stretti e gli amici a lei molto cari ad averle fatto questo regalo. La gieffina ha reagito così: “Siete i miei migliori amici, non potevo chiedere di più. Ne avevo bisogno tantissimo”. Poi Paolo si è avvicinato a lei e l’ha abbracciata calorosamente. Prima di terminare i ringraziamenti, la fotografa ha voluto aggiungere un’altra cosa.

Letizia Petris ha concluso: “Voi sapete, grazie di tutto“. Non poteva esserci qualcosa di più bello per la concorrente, che potrà affrontare questi giorni e le prossime settimane con uno spirito certamente più positivo.