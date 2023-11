Grande Fratello 2023, la verità su Perla Vatiero. Colpo di scena ed equilibri scossi all’interno della casa più spiata d’Italia. Ovviamente i riflettori non possono che restare accesi su Mirko Brunetti che da qualche giorno ha visto entrare in gioco proprio la sua ex fidanzata, Perla Vatiero. Come ormai è noto i due ex fidanzati si sono lasciati durante Temptation Island e il giovane di Rieti è uscito dal villaggio insieme alla single Greta Rossetti, attuale dolce metà.

La verità su Perla Vatiero, adesso parla Angelica Beraldi. Mirko e Perla stanno decisamente attirando su di sè l’attenzione. E Greta Rossetti? Ebbene, nelle ultime ore proprio il fidanzato si sarebbe lasciato andare a una confessione in compagnia dell’ex fidanzata: “Mi sono reso conto di averle detto ti amo troppo presto”. Una frase che, ovviamente, ha messo in dubbio ciò che prova per Greta Rossetti.

Leggi anche: “Oh, guardate Mirko e Perla”. Gli ex cedono, il momento intimo è sotto l’occhio del Grande Fratello





La verità su Perla Vatiero, adesso parla Angelica Beraldi e dice tutto a Mirko: “Mi è dispiaciuto…”

Insomma, Mirko e Perla sempre più vicini. E a parlare adesso è Angelica Baraldi che ha deciso di rivelare all’amico il suo punto di vista sulla situazione. “La cosa che mi è dispiaciuta dell’ingresso di Perla è che ora non sei più tu qua, da solo. Sei entrato al GF come Mirko e per farti conoscere dopo Temptation e dare modo alla gente di farsi un’idea. Lì secondo me non sei uscito come sei davvero, qua sì ed è stupendo. Poi entra Perla e subentra nuovamente il discorso. Mi è dispiaciuto perché siamo di nuovo lì”, ha detto Angelica Baraldi.

“Parlo di te qui dentro. L’ingresso di Perla magari può condizionarti nel tuo modo di comportarti qui dentro. Ad esempio scherzare con le altre non lo facciamo più perché c’è Perla. Avevi la libertà di divertirti e scherzare come ti pare. Ora che c’è Perla…meno!”, ha poi aggiunto la gieffina nel corso del confronto, favorendo la risposta di Mirko.

“Le cose un po’ cambiano, ma per me è stato un mese di conferme. Poi se scherzo e lo faccio una volta in meno è meglio e non è per Perla sia chiaro…”. Ma tra i due, come detto da loro stessi, sembra esistere solo un rapporto di amicizia sincero: “Preferisco stare con te perché mi trovo meglio. La nostra è solo un’amicizia e lo sai benissimo anche tu”, sono state le parole della gieffina.