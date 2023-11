Se grandi protagonisti della nuova puntata del Grande Fratello sono stati Mirko Brunetti e Perla Vatiero, di riflesso lo è stata anche Angelica Baraldi. Il pubblico del reality sa bene che da settimane la concorrente si è avvicinata molto all’ex Temptation Island. Tra i due è nata una bella amicizia, anche se molti intravedono un vero e proprio interesse da parte di lei. E infatti più volta è stata accusata di essere molto coinvolta, nonostante sia fidanzata con il suo Ricky. Chiaramente l’ingresso di Perla non ha lasciato indifferente nemmeno lei.

E lunedì sera Alfonso Signorini ha voluto mostrare una clip in cui parte della Casa insinua come Angelica sia sempre più vicina a Mirko, al punto da avergli fatto anche un lungo grattino sulla gamba, nonostante la presenza di Perla. “Io faccio queste cose anche con altri. L’ho sempre detto che con Mirko vado d’accordo. C’è affinità, mi trovo bene con lui, non lo nego. Ma non va assolutamente oltre”, è stato il commento dell’inquilina sotto accusa.

“Angelica Baraldi fuori dal Grande Fratello”

Anche Mirko Brunetti si è detto d’accordo e confermato le parole di Angelica Baraldi: “Io non ci ho mai visto malizia, per questo continuo ad avere lo stesso rapporto con Angelica”. Ma non è finita qui perché è stata anche accusata di essersi avvicinata a Perla Vatiero, invitandola a dormire nel letto con lei per strategia.

“Non è strategia la mia. Io l’ho sempre detto che sono team Perla”, la sua giustificazione. Un paio d’ore dopo riecco Angelica protagonista della diretta ma perché finita in nomination insieme a Rosy Chin e Vittorio Menozzi. Loro tre sono i concorrenti a rischio eliminazione: il televoto è già stato aperto.

Angelica e Mirko sono sempre più vicini? Per più di qualcuno, c'è feeling… ma soprattutto, cosa sta succedendo con l'entrata in Casa di Perla? #GrandeFratello pic.twitter.com/0bIvNwo2GN — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 20, 2023

Il verdetto lo comunicherà ovviamente solo Alfonso Signorini nella prossima puntata, che avrà luogo lunedì prossimo, ma stando a un pronostico a firma del sito Il Sussidiario ha già svelato le prime volontà del pubblico. Alla domanda “Chi vuoi salvare?”, il 66% degli utenti indica Vittorio, il 27% Rosy Chin e solo il 7% angelica che dunque è la principale candidata all’eliminazione. Mancano ancora diversi giorni, secondo voi andrà a finire così?