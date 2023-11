Un’uscita di scena volontaria e due nuovi ingressi nella nuova puntata del Grande Fratello del 20 novembre 2023. Ciro Petrone ha infatti deciso di abbandonare il gioco: da settimane in realtà meditava su questo addio. E come annunciato anche su queste colonne, durante la serata sono entrati Marco Maddaloni e Sara Ricci a infoltire il cast. Non certo due sconosciuti, anzi. Lui è il judoka già protagonista di diversi reality show, come L’Isola dei Famosi (che ha anche vinto nell’edizione 2019) e Pechino Express.

Lei, Sara Ricci, è da anni un’attrice televisiva e cinematografica molto nota per la sua partecipazione a diverse fiction e soap come Un posto al sole e anche Vivere. E infatti conosce bene Beatrice Luzzi, la protagonista di questo GF: con la collega ha condiviso il set di Vivere tra il 1999 e il 2002. Ma proprio durante le presentazioni, prima di varcare la porta rossa della Casa, Signorini le ha ricordato una gaffe fatta proprio alcune settimane fa.

GF, imbarazzo per Alex: beccato al bagno

Solo tre settimane fa, infatti, nel corso di un’intervista a Tag24, Sara Ricci aveva affermato che non avrebbe mai partecipato a programmi come il Grande Fratello o L’Isola dei Famosi. “Non li guardo. Non mi piacciono. Preferirei partecipare a Ballando con le Stelle oppure Tale e Quale Show”, le sue parole. E Signorini gliele ha ricordate in diretta.

“Capisci Alfonso cosa mi hai fatto fare? È vero, l’ho detto. Però mi è piaciuto il tuo modo di approcciarmi e di invitarmi. Mi voglio divertire”, si è “giustificata” l’attrice e new entry del GF. Che poi, poco prima di Marco Maddaloni, è entrata in Casa. Dopo la puntata, è stata proprio Beatrice Luzzi a fare da padrona di casa e quindi di condurli in un breve tour tra le mura della Casa più spiata d’Italia.

Beatrice e Vittorio hanno portato i nuovi concorrenti a fare un giro per le stanze, bagno incluso. “Questo è il bagno”, si sente dire all’attrice nel video. Poi una risata fragorosa di tutti quanti. “E questo è Schwazer che c..a“, ha aggiunto Beatrice che evidentemente ha sorpreso Alex sul water. Il filmato, nemmeno a dirlo, è diventato subito virale.