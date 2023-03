“Ma andate a fan***”. Tavassi choc, fuori la furia nera contro Alfonso Signorini e gli autori del GF Vip

Sempre più tesa l’aria all’interno della casa del GF Vip soprattutto dopo l’ultima puntata, quella del 9 marzo in cui Edoardo Donnamaria è stato squalificato per una serie di comportamenti che non sono piaciuti al programma alla luce della decisione di Pier Silvio Berlusconi che ha chiesto di morigerare toni e comportamenti per rispetto del pubblico che guarda da casa. Edoardo Tavassi è stato ammonito e redarguito dal conduttore Alfonso Signorini.

“In questi mesi siamo già intervenuti per condannare certi atteggiamenti fuori controllo e anche il vostro linguaggio volgare, le parolacce sono un problema per chi le ascolta – ha detto Alfonso Signorini a Donnamaria-. Siamo stati spesso tolleranti, sai bene quante volte sei stato richiamato, non solo dal Grande Fratello. Le conseguenze sono inevitabili, sei squalificato dal gioco. L’ultima volta che ci siamo visti io ti avevo detto esci se non ce la fai più”.

Edoardo Tavassi, aria tesa al GF Vip dopo l’ammonizione

Sulla questione che riguarda ammonizioni e squalifiche è intervenuta Guendalina Tavassi, la sorella di Edoardo, che ha commentato a modo suo la decisione del programma. L’ex naufraga che è ache stata concorrente del GF si è sfogata con parole molto pesanti nei confronti del programma e del trattamento che gli autori stanno riservando ai concorrenti che sono all’interno della casa da molti mesi. Ha sfruttato i social per esprimere la sua opinione.

Sul proprio profilo Instagram Guendalina Tavassi ha detto: “Sì, certo, mio fratello ha scherzato con la stecca da biliardo. Stava scherzando e ridendo. Ma Edo alzati e vattene, stanno facendo di tutto, vattene via. Ma andassero a fanc***o se po dì? Follia!. Sulla squalifica di Edoardo Donnamaria io non ho parole! Adesso dovrebbe dire tutto quello che pensa e che vorrebbe dire. Ma che schifo che sta succedendo. Che schifo ragazzi, che schifezza. Follia, follia, follia quello che state facendo a questi ragazzi. Per una volta sto anche dalla parte di Antonella”.

Dopo l’ammomizione Edoardo Tavassi ha nuovamente giocato a biliardo, ma questa volta si è comportato in modo esemplare, non ha lanciato la stecca e l’ha poggiata in maniera molto lenta e delicata e le ha anche fatto una carezza per scherzarci su. A quel punto Luca Onestini si è messo a ridere, dopo essersi accorto della scena. Molto divertito anche il pubblico, quindi lui ha deciso di cambiare registro e puntare tutto sulla sua straordinaria simpatia.