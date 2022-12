“Vent’anni insieme, mi mancherai”. Lutto per Gerry Scotti, comunica a tutti la terribile notizia (FOTO)

Lutto per Gerry Scotti, l’amato conduttore tv è stato colpito dall’improvvisa morte di un caro amico e collega. Il presentatore Mediaset lo ha fatto sapere a tutti tramite un post su Instagram in cui ha annunciato la brutta notizia. Gerry sui social ha pubblicato due fotografie dove si trova in compagnia di un amico di lavoro. Il conduttore, domenica 11 dicembre, condivide il suo dolore con i fan e scrive: “Addio Jack, 20 anni di lavoro insieme, sempre sorridente. Tutti ti amavamo, ci mancherai”.

Gli scatti naturalmente mostrano Scotti insieme all’amico morto durante le registrazioni di “Chi vuol essere milionario?”. Si tratta di Giacomo Zoppi, per tutti era “Jack”, uno degli storici scalda-pubblico di alcune delle trasmissioni più celebri del biscione. Edmondo Conti, executive producer di Endemol Shine Italy, ha ricordato l’amico scomparso: “Caro Jack, ci mancherai tanto. Quante risate insieme e quanti programmi… “.

Leggi anche: “Non so se ce la farò senza di te”. Lutto per il famoso attore italiano, l’annuncio sui social: “Una perdita atroce”





Lutto per Gerry Scotti

Jack Zoppi, come dicevamo, è conosciuto da tutti per via dei suoi 20 anni all’interno dei programmi. Da “Ok! Il prezzo è giusto” a “Passaparola” e “Le Iene”. A dire la sua anche il regista Giancarlo Giovalli che con lui ha potuto collaborare a stretto contatto per molte delle trasmissioni condotte da Gerry Scotti: “Jack per 20 anni è stato l’anima del nostro pubblico, l’allegria dei nostri studi. Era un amico e una persona buona”.

“Ci mancherà tantissimo. Pochi giorni fa mi aveva detto che mancava poco alla sua meritata pensione. Mi aveva confidato che gli faceva un po’ paura pensare di stare per sempre lontano da quello che era stato per tanto tempo il suo mondo. Mi piace pensare quando torneremo a registrare che lui sia ancora lì con noi“.

Per Gerry Scotti questa si tratta dell’ennesima perdita di un caro amico a livello lavorativo. Il primo è stato Piero Sonaglia. Era il celebre assistente di studio di Uomini e Donne e di Tu sì que vales, conosciuto e apprezzato da tanti. Gerry Scotti non riuscì a trattenere le lacrime durante l’omaggio dedicato a Piero Sonaglia nel corso di Tu sì que vales. “Quest’anno non mi avete sentito chiamare Piero”, aveva detto Gerry Scotti, “È un pensiero che mi sono tenuto dentro”.

Leggi anche: “Addio, ti voglio bene”. Lutto per Giorgia Meloni