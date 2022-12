“Non so se ce la farò senza di te”. Lutto per il famoso attore italiano, l’annuncio sui social: “Una perdita atroce”

Lutto atroce per Enzo Salvi. Il famoso attore romano ha perso il padre, Tony. A raccontare la triste vicende è lo stesso Salvi che su Facebook ha condiviso un messaggio davvero dolcissimo. La famiglia de “Er cipolla”, così il nome d’arte di Salvi, era molto legata all’uomo e spesso capitava di vederlo su qualche condivisione social dell’attore. “Ciao papà mio. Te ne sei andato all’improvviso, senza di te non so se ce la farò”, ha scritto il comico su Facebook.

Immediati i commenti di conforto di amici e parenti, ma anche dei fan che hanno sostenuto il comico romano. Poco dopo è arrivato Manuel, il figlio di Enzo Salvi che ha scritto:“Mi hai fatto diventare uomo e mi sei stato sempre vicino. Ti ho sempre stimato e amato come persona e l’uomo che eri. Senza di te è difficile ma a nonna ora ci pensiamo noi, come hai fatto per una vita tu”. Molteplici i messaggi di solidarietà da parte di amici e colleghi. Ecco arrivare le parole quindi di Paolo Conticini, Andrea Dianetti, Roberto Ferrari.

Ma anche Sandra Milo che risponde con un lungo messaggio di cordoglio: “Enzo, non trovo parole adatte per esprimerti il mio dispiacere se non dicendoti che ti sono sinceramente vicina in questo momento così doloroso della tua vita. Proprio oggi ti ho visto al tg ritirare un riconoscimento mentre parlavi di Peggy ed ero così felice per te e ora apprendere questa notizia lascia spiazzati…”.

E ancora: “Ti conosco e so quanto sei profondamente legato alla tua famiglia e quanto sia grande l’amore che nutri per i tuoi genitori. Un tenero abbraccio va a tua madre, a te, a tua moglie, ai tuoi figli”. La signora Chiara invece lo ricorda così: “Non riesco ancora a crederci. Mancherai Tony sei stato sempre una grande persone e ti porterò sempre nel mio cuore. Condoglianze amico mio”.

Antonio scrive: “Che tristezza un uomo e un anima immensa. Resterai sempre nei nostri cuori, grazie per tutto ciò che mi hai insegnato, un abbraccio fin lassù Magico”. Domenico dice: “Enzo leggo adesso quello che ti è capitato a te ma di riflesso anche a noi per la per il nostro grande amico fraterno, un grande abbraccio a Bruna e a voi tutti, condoglianze mie Tiziana e da noi tutti”.

