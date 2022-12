Spara durante una riunione di condominio: quattro morti. Città sotto choc

Riunione di condominio finisce in tragedia. La vicenda è avvenuta a Roma, fuori da un bar, più precisamente in via Monte Gilberto, zona Colle Salario. Era in corso una consueta riunione di condominio, poi l’uomo avrebbe estratto la pistola sparando sul gruppo di persone.

Sparatoria durante la riunione di condominio. Purtroppo il bilancio è drammatico perché a perdere la vita sarebbero state quattro persone, tra cui tre donne. Tutto ha avuto inizio quando nel corso della riunione del condominio, l’uomo pare abbia estratto la pistola puntandola contro il gruppo di persone riunite. Gli inquirenti stanno proseguendo a raccogliere quanti più elementi atti a fornire una dinamica chiara della drammatica vicenda.

Sparatoria durante la riunione di condominio: 4 morti

Al contempo, dopo gli spari, tante le chiamate d’allarme sopraggiunte alla sala operativa del 112 che ha dunque mobilitato soccorritori e agenti a raggiungere via Monte Gilberto a Roma per intervenire e bloccare l’uomo. I fatti sarebbero avvenuti verso le 9.30 e la sparatoria, a quanto si apprende, sarebbe avvenuta fuori da un bar: “Un uomo ha estratto la pistola e ha sparato verso le donne”, dice un testimone.

Immediato il trasporto dei feriti presso l’ospedale Agostino Gemelli, ma anche verso l’ospedale Sandro Pertini, il Sant’Andrea e l’ospedale Umberto I di Roma. Sul posto 4 ambulanze e un’auto medica, unitamente alle squadre dei carabinieri, che hanno portato l’uomo responsabile della sparatoria in caserma. Purtroppo per le vittime nulla da fare.

Pare che una volta giunti sul posto, i carabinieri abbiano circondato tutta l’area intorno al luogo della strage, a Fidene, quartiere a nord-est di Roma che si sviluppa lungo il Tevere per preservare la sicurezza dei cittadini. Sulla vicenda si resta in attesa di ulteriori aggiornamenti. Sul luogo della sparatoria, intanto, si sta recando il pm di turno, Giovanni Musarò.