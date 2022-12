Lutto per Barbara D’Urso. Sul suo profilo social, la conduttrice di Pomeriggio 5 ha pubblicato un dolce ricordo per un amico scomparso. Si tratta di una grave perdita per Carmelita, ma anche per molti conduttori e addetti ai lavori di Mediaset. “Non riesco a esprimere bene quello che ho provato quando ho avuto la notizia”, ha scritto.

“Non ci credo… L’altro giorno, come sempre, mi hai incrociata nel corridoio e con la tua voce squillante e sorridente mi hai detto: “Ciao Barbara!”… “Ciao Jack!”… E ti ho lanciato un bacio… Anni, anni e anni vissuti insieme… C’eri sempre, in tutte le mie trasmissioni… Abbiamo vissuto insieme momento meravigliosi… Debutti… Ore di diretta infinite…”, ha scritto ancora Barbara D’Urso, affranta dal lutto che l’ha colpita in queste ore.

Lutto per Barbara D’Urso, morto Jack Zoppi, storico collaboratore delle trasmissioni Mediaset

“Paura, ansia e divertimento… Tu perfetto, come sempre… Io so che tu mi volevi davvero bene e io ti volevo davvero bene… Ciao Jack, unico Jack”, ha concluso la conduttrice di Pomeriggio 5. Giacomo Zoppi, conosciuto da tutti come “Jack”, da oltre vent’anni era lo storico scaldapubblico di alcune delle trasmissioni più conosciute di Mediaset.

Aveva iniziato a lavorare per Ok! Il prezzo è giusto e il suo volto era diventato familiare al pubblico in studio, ma anche ai telespettatori grazie ai siparietti delle vetrine. È stato scaldapubblico anche Passaparola, Le Iene, Chi vuol essere Milionario?, Caduta Libera, The Wall. “Jack per 20 anni è stato l’anima del nostro pubblico, l’allegria dei nostri studi. Era un amico e una persona buona. Ci mancherà tantissimo”, ha scritto Giancarlo Giovalli, regista dei programmi condotti da Gerry Scotti.

Oltre a Barbara D’Urso, sconvolto dal lutto anche Gerry Scotti, che con Jack aveva lavorato in programmi del calibro di Chi vuol essere Milionario?, Caduta Libera e The Wall. “Addio Jack, 20 anni di lavoro insieme, sempre sorridente. Tutti ti amavamo, ci mancherai”, ha scritto il conduttore sul suo profilo Instagram.