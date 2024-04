Lutto nel mondo del cinema e della tv: la famosa attrice è morta. La donna è deceduta domenica per insufficienza cardiaca congestizia. La famosa artista, che ha fatto innamorare milioni di fan in tutto il mondo, è scomparsa nella sua casa tra l’affetto dei suoi cari e del figlio Marc D’Agosta. È proprio l’uomo a rendere pubblica la notizia, confermando la morte di sua madre a uno dei più importanti quotidiani mondiali.

Parliamo della famosa attrice di Star Trek, Medical Center e Dynasty, Barbara Baldavin. La donna aveva 85 anni. Barbara Baldavin ha interpretato l’ufficiale di controllo dei phaser Angela Martine in due episodi della prima stagione di Star Trek della Nbc nel 1966. Nel primo, il suo matrimonio con l’ufficiale della Flotta Stellare Robert Tomlinson (Stephen Mines) – presieduto dal Capitano Kirk di William Shatner – fu interrotto da un attacco romulano.





Tornò poi nel ruolo del tenente Lisa, ufficiale delle comunicazioni e cronista di tribunale, nel finale della serie, “Turnabout Intruder”, andato in onda nel giugno 1969. La Baldavin ha interpretato l’infermiera Holmby in 51 episodi delle ultime sei stagioni (1970-76) di Medical Center della CBS, con Chad Everett e James Daly. Era apparsa come un altro personaggio nella prima stagione. Negli anni ’80, ha lavorato nei reparti di casting di serie come Hagen – la serie di Everett successiva a Medical Center – Square Pegs, Matt Houston, Dynasty.

Ma anche Finder of Lost Loves e Trapper John, M.D. Originaria di Quincy, Massachusetts, Baldavin ha iniziato a recitare mentre frequentava l’El Camino College di Torrance, California, e ha studiato al Lee Strasberg Institute. Ha partecipato anche a episodi di Rawhide, Il fuggitivo, Insight, Colombo, Mannix, Adam-12, Toma, The F.B.I., McMillan & Wife.

Non solo: Bronk, Baretta, Barnaby Jones, Charlie’s Angels, Fantasy Island, Vega$ e altri. Baldavin ha lavorato come istruttore al Film Actor’s Boot Camp di Dawn Wells. Lei e la defunta star di Gilligan’s Island erano grandi amiche e condividevano la stessa data di nascita: 18 ottobre 1938. La donna lascia un altro figlio, Joseph, e i suoi nipoti, Casandra e Justine. Ma anche il suo ex marito Joseph D’Agosta, ex direttore del casting di Star Trek e di altre serie Desilu.

