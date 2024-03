Lutto nel mondo del cinema per la scomparsa di un grande attore. Il manager ha confermato a Entertainment Weekly che è morto martedì nel Vermont a causa di un arresto cardiaco. Attore caratterista noto per la sua ironia e per il suo carattere burbero, aveva all’attivo oltre 200 ruoli in altrettanti film che lo hanno consacrato tra i grandi di Hollywood.

Come detto, la notizia è stata data data famiglia e dal manager dell’attore, il quale tramite un comunicato ha spiegato che la causa della morte dell’artista è stato un infarto. Era nato il 22 marzo 1935 a Ogdensburg, N.Y. Ha trascorso la sua infanzia nella zona rurale di Swanton, Vt, ha studiato economia aziendale alla Clarkson University, prima di iscriversi all’Academy of Dramatic Arts di New York.

Morto Michael Emmet Walsh, attore di “Blade Runner” e “Rombo di tuono”

Dopo essersi diplomato nel 1961, ha iniziato a lavorare sul palcoscenico e in spettacoli estivi locali. Debutta sullo schermo nel 1969 in Alice’s Restaurant, prima di trasferirsi a Los Angeles e ottenere piccoli ruoli in film come Little Big Man, What’s Up, Doc? e They Might Be Giants. La svolta arriva con Slap Shot del 1977, in cui interpreta il cinico reporter sportivo di provincia Dickie Dunn.

Michael Emmet Walsh è diventato un beniamino del pubblico per le sue interpretazioni in film come “Vigilato speciale”, “Blade Runner” e “Rombo di tuono”. Era noto soprattutto per il suo ruolo in Blood Simple, film d’esordio dei fratelli Coen, in cui interpreta un detective privato disonesto che uccide il suo cliente e incastra per omicidio la moglie traditrice del cliente.

In Blade Runner di Ridley Scott, Walsh ha lasciato il segno nel ruolo del capitano di polizia Bryant che recluta il Rick Deckard di Harrison Ford per aiutarlo a dare la caccia ai replicanti. Memorabili anche le sue interpretazioni di un viscido sceriffo in Critters, del padre di Dermot Mulroney in Il matrimonio del mio migliore amico e di un cecchino impazzito in The Jerk. Recentemente, ha interpretato una guardia di sicurezza in Knives Out e il ruolo del nonno Roy Gemstone nella serie HBO The Righteous Gemstones.