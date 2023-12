Choc nel mondo della tv, il 24enne amato volto del programma è morto a soli 24 anni. L’ultimo messaggio, a margine di una foto in cui sorrideva, recitava così: “Credi in te stesso, fai quello che ti piace, quello che ti appassiona. Impara da chi sa se vuoi essere bravo. Concentrati sul tuo obiettivo, desideralo, pensaci continuamente e non fermarti. Non lasciarti manipolare o vendere sogni che non esistono. Oggi è il momento di continuare a crescere e imparare, i risultati arrivano da soli, il successo non è necessario ma la gloria sì e la gloria è la volontà che metti nel tuo progetto per essere felice”.

Sogni e desideri di un ragazzo di 24 anni morto all’improvviso. Il suo corpo, ormai esanime, è stato trovato all’interno della sua abitazione. Ancora da capire le ragioni ma sembra che alla base ci sia un malore: cause naturali, per questo sembra non si stato disposto alcun accertamento da parte dell’autorità giudiziaria.





Masterchef argentina, muore giovane cuoco di 24 anni

A rendere ancora più tragica la notizia il fatto che pare che il ragazzo fosse morto da due giorni. I giornali locali spiegano infatti come a dare l’allarme siano stati i genitori, preoccupati dal fatto che il figlio non rispondesse al telefono. Da lì il sopralluogo della polizia che, costretta a calarsi dal tetto, aveva fatto la terribile scoperta.

Nelle prossime ore si saprà qualcosa in più. Adesso è il momento del dolore. La scomparsa di Ian D’Angelo, morto nella sua casa di Caseros, una cittadina vicina a Buenos Aires, ha sconvolto il mondo della televisione che non riesce a capacitarsi del fatto di avere perso un ragazzo così giovane e pieno di talento.

Falleció Ian D’Angelo, ex participante de “El Gran Premio de la Cocina” en 2019. Tenía sólo 24 años. pic.twitter.com/gZEJ4Sj8Wb — Real Time (@RealTimeRating) December 5, 2023

Ian D’angelo aveva partecipato all’edizione argentina di Masterchef. E ancora prima aveva preso parte a un altro reality show di cucina, The Great Kitchen Prize, dove aveva fatto conoscere al pubblico la sua vita e la sua infanzia difficile e dolorosa. A Masterchef si era piazzato al sesto posto facendo innamorare tutti con i suoi piatti e la sua simpatia contagiosa.